VUČIĆ IZ KUHINJE U NESVAKIDAŠNJEM IZDANJU: Stigli su ćaciji, spremam im ćevape! Nemamo volove i prasiće kao oni

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz kuhinje hotela Nais u Nišu gde je spremao ćevape.

Foto: Printksrin

Vučić se uključio u program iz kuhinje gde sprema hranu u kecelji.

- Oni prave neverovatne ćevape. Onda sam došao da vidim kako to izgleda. Sve ovo što je u redu to je on radio, a ovo što je razbacano to sam ja. Stigli su ćaciji, oni su na terasi, moraju da se nahrane lepo. To ja ćacije služim, stigla je i Ana Brnabić, stigli su i naučnici - rekao je Vučić.

Kaže da je kod Erdogana jeo najbolje ćevape.

Foto: Printscreen

- Stvarno ih je napravio super. Nemamo volove i prasiće kao oni, al imamo ćevape. Sve smo platili, tako da ljudi polako stižu i dolaze da se provedu. Kada sam video Acu Lukasa kako jede supu, umalo me srce nije strefilo - našalio se Vučić.

- Zemlju su nam razarali i uništavli, moramo da pravimo planove da radimo brzo. Smanjuje nam se razlika između očekivanje i onog što smo planirali. Sad je nešto bolja situacija, a biće bolje kad blokaderi prestanu da uništavaju svoju zemlju. Moramo da pravimo nove planove, radićemo posebne delove za kardio-vaskularni sektor, porodilište u Nišu, ide i obilaznica oko Niša, brza pruga Niš-Beograd. To je žila kucavica za jug Srbije i dovođenje novih investitora - kaže Vučić.

Foto: Printscreen

- Infrasrukturni objekti će se završavati. Ja nikome ne izlazim na crrtu u Nišu, ne volim ni NVO crtu. Nikome ne izlazim na crtu, brinem za razvoj Srbije - istakao je Vučić.

- Ta deca su ponos naše zemlje, oni hoće da uče, neće da tuku neke ljude. To je naša dužnost, da ta deca postanu budućnost i to je ideal kome težimo. Studetni koji hoće da uče, a ne oni koji tuku starije ljude i misle da treba da ih gađaju jajima - kaže Vučić.