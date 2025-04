TO JE ZLOČIN BEZ PRESEDANA Vučić o blokadama RTS-a: Deset dana traje ovo maltretiranje i baš ih briga

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Pink govorio je i o situaciji sa blokadom RTS-a.

- Ovo što čine sa RTS-om ovo je zločin bez presedana. 10 dana blokirate ljudima pristup i izlaz iz zgrade, da ne mogu da kupe hranu, piće, da ne mogu da rade i da to bude podržano od dela NVO, prećutno od nekih spolja i kada to vidite pitate se kako je to moguće. Kada je bilo njih 100 ispred N1 sat ili dva, "nezapamćeni pritisak". Deset dana traje ovo maltretiranje i baš ih briga. A posebno da ne govorim o sramoti da prvi put nije prenošen komemorativni skup povodom 16 ubujenih u RTS-u, jer blokaderi misle da mogu da rade šta hoće. Odustali su od blokada GSP-a jer su znali da bi usledila intervencija državnih organa. Nasilje će nastaviti, jer ne bi mogli bez toga, a biraćemo trenutak kada ćemo stati tome na kraj. Ponašali smo se deokratskije nego većina zemalja EU.

Na pitanje šta je crvena linija, Vučić kaže da je to kada država to proceni.

- Niko od nas se neraduje, pa da neko želi da pokaže batinama ko je jači. Čekaćemo poslednji trenutak, a nadam se da nećemo morati to da uradimo - kaže on.

- Mi smo im obezbedili da uđu u Takovsku u 5.30 ujutru, od njih 24 uđe 18, ostali neće jer su imali dogovor sa blokaderima. Onda traže opet da se od 7 sati sklone blokaderi da bi ušli ostali, policija je sklonila ljude bez sile. Opet im obezbedimo prolaz i vrate se svi, jer su bili u dogvorozu sa blokaderima. Neki ljudi misle kada radite u državnoj kompaniji, da imate pravo da radite šta hoćete, a ustvarni ne radite ništa. Shvatiće ubrzo svi da tako niko ne može da se ponaša.