MALI O BLOKADI AUTO-PUTA U BEOGRADU: Svaki njihov izlazak na ulicu je primer nasilja jer nijedan od tih skupova nije prijavljen.

MINISTAR finansija Siniša Mali gostuje na TV Prva gde govori o svim važnim i aktuelnim temama.

Foto Printskrin Prva TV

Ministar Mali je istakao na početku emisije da je jedva prošao blokade.

- Evo po ko zna koji put građani Srbije trpe teror i nasilje jednog malog broja ljudi i ako se ne varam, njih sad ima negde oko 180 na Gazeli - poručio je Mali.

On je istakao da njih 180 blokira celu Srbiju i da je to slika i prilika te politike i sve ono, kako je rekao, što smo imali da vidimo od njih u prethodnih par meseci.

- Svaki njihov protest ili svaki njihov izlazak na ulicu je primer nasilja jer nijedan od tih skupova nije prijavljen. Ono što je i rekao predsednik Vučić, strah se uvukao u domove ljudi.

Ministar je podsetio na nasilje u Nišu, gađanja jajima, kamenicima, kako kaže najčešće prema ženama, majkama i bakama. Potom je podsetio i na nasilje u Bogatiću i Kraljevu, Novom Sadu.

- To je pravi primer terora i to više nema nikakve veze ni sa zahtevima. Politike nema.

Minitsar je potom uputidan da odgovori na to kako vidi to što su najčešće na blokadama srednjoškolci.

- Srednjoškolci, studenti, pripadnici opozicije, sve je to na kraju krajeva jedno te isto. Svi su oni krenuli sa nekim zahtevima u početku, a sada ne vidim smisao.

Mali je potom odgovorio na pitanje vezano o porastu nasilja ističući da tu politike nema.

- Mi smo u početku svi poverovali da postoje neki gelitimni zahtevi, jedan, dva, tri ili četiri, pa smo se trudili da te zahteve ispunimo. I onda shvatite da od samog početka da zahtevi nisu ni bili važni. Onda dolazite do toga da je zloupotreba opozicije svih ovih protesta, da bez izbora dođu to takozvane prelazne vlade i da se vrate na vlast i to važi za sve, od Dragana Đilasa, do Marinike Tepić, Aleksića. Kao što ste videli, kada je bilo pitanje razgovora, rekli su "nećemo da razgovramo". Hoćemo li na savetodavni referendum o Vučiću? Nećemo. Hoćete li na izbore? Ni po koju cenu. Vučić je rekao više puta, nema prelazne vlade, ako hoćete, možemo da razgovaramo. Sutra već kreću konsultacije o novoj Vladi Republike Srbije.

Ministar je potom podsetio na loše rezultate u poslednjem kvartalu koji su jasan prikaz kako ekonomija ispašta zbog blokada. Potom je upitao šta će biti sa decom koja ne uspeju da završe školsku godinu i šta ako ljudi ostanu bez posla.

- Ono što je meni važno jeste taj pokret koji je najavio predsednik Vučić. Pokret za narod i državu, gde je rekao "hoću da okupim one koji su zainteresovani za mir, stabilnost, sigurnost, za dalji ekonomski rast naše zemlje, pridružujte se tom pokretu".

-Hoću da iskoristim priliku da kažem da će 11., 12. i 13. aprila biće veliko okupljanje na platou ispred Narodne Skupštine. Tri dana hoćemo da posvetimo ljudima, da pričamo o pokretu, obratiće se sigurno predsedik Vučić, vidićemo da li će se obratiti i neki inostrani gosti. Ja ću se apsolutno obratiti. Imaćemo desetine štandova gde ljudi mogu da potpišu pristupnicu za taj pokret i štandova koji će biti posvećeni folkoru. Imaćemo štand za pomoć mladima koji potpisuju ili podnose zahteve za kredite za jeftine stanove.

Ministar se potom osvrnuo i na pitanje voditelja da li ima mesta u budžetu za kredite za stanove istučići da ih naravno ima.

- Mi smo pre samo deset dana potpisali sporazum sa bankom Poštanska štedionica. Pridružila se i NLB banka, Komercijalna banka, Inteza banka i Unikredit banka, OTP banka za sve neverne tome koji su rekli da ovo niko neće da podrži. Imamo preko 3.000 zahteva za te kredite. Ja želim da iskoristim priliku da pozovem jer su to jeftini stambeni krediti za sve mlade od 25 do 30 godina sa samim 1% učešća - poručio je Mali.