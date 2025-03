UDARNA KAMPANJA PROTIV ALEKSANDRA VUČIĆA I SPC: Propali žuti Balša Božović udružio snage sa milovcima u Crnoj Gori (VIDEO)

PROPALI političar iz redova "žutih", Balša Božović, zajedno sa medijima Mila Đukanovića sprovodi kampanju protiv Aleksandra Vučića.

Foto: Printscreen

- Dakle, to što su otišli u Banja Luku, nije samo njihova odluka, dakle oni, njih sva trojica, a pre svega Mandić i Knežević, oni su sluge politike u Beogradu, odnosno Aleksandra Vučića, i on je taj koji je naredio jedan sastanak u Banja Luci, kako bi na jedan način uoči Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine podržali sve te pretnje koje Milorad Dodik već mesecima, a u poslednjih nekoliko dana sve izraženije stavlja na teret BiH. Dakle u pitanju je politika srpskog sveta, po naredbi Aleksandra Vučića. Ovo jeste destabilizacija regiona. Ponavljam, on (Dodik) ovo radi uz zahtev Aleksandra Vučića, jer to je ono što u Beogradu, u ovom slučaju zvaničnom Beogradu ide u prilog - rekao je on prilikom jednog uključenja.

Osim što im je Vučić kriv za sve, sprovedena je kampanja i protiv SPC, dok istovremeno šire laži o "velikosrpskom svetu":

- Dakle to je crkva, koja je apsolutno deo velikodržavne i velikosrpske politike, koju danas predstavlja i sprovodi Aleksandar Vučić.

Kada se u 76 sekundi, pod punim imenom i prezimenom kao glavni krivac za sve označi Aleksandar Vučić, jasno je da je reč o kampanji protiv jednog čoveka.

Pogledajte priloženi snimak: