"U PROSEČNOJ NETO ZARADI SMO SUSTIGLI BUGARSKU" Vučić sa privrednicima u PKS (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa privrednicima u Privrednoj komori Srbije.

Foto: Tanjug/ RADE PRELIĆ

Pre samog početka dobrodošlucu je poželeo i Marko Čadež. On je istakao da je danas više od 60 poslovnih sistema koji zaposljavaju više od 107.000 ljudi.

Obraćanje Vučića

- Zahvalan sam vama gospodine Čadežu što ste napravili ovaj sastanak. Samo ću u nekoliko rečenica da vam se obratim onda bih želeo vas da čujem i da vas saslušam ne bi li video šta je to što mi možemmo da promenimo kako bismo vama pomogli i omogućili bolje uslove i da radite još uspešnije - istakao je Vučić.

- Srbija ima ekspanzivan rast za razliku od većine evropskih zemalja i bolju stopu rasta nego svi drugi na Zapanom Balkanu. Ova godina je počela loše iz dva razloga: nedostatak pune političke stabilnosti koja se polako ali siugrno uspostavlja, a drugi su promene ekonomskih parametara u okviru stranih direktnih investicija i njihovog nivoa ulaska na teritoriji Srbije i to je bilo na najnižem nivou u poslenjih šest godina. Govorim o prvi 50 dana ove 2025. godine. Naše javne finansije su stabilne u pogledu budžetskog deficitia i javnog duga nikakvih problema nemamo, ispod 3 posto je budžetski deficit, nivo javnog duga ispod 50 posto, bankarski sistem dobro kapitalizvan, devizne rezerve na rekordnom nivou, devizni kurs je stabilan, a nezaposlenost je na istorijskom minimumu. Poslednje fleš procene su na 8.6 posto. Dakle, bez obzira što imamo problema u auto-industriji zbog situaciji pre svega u Nemačkoj i drugom delu Evrope zbog otpuštanja radnika.

- Nivo zaposlenosti je formalno i neformalno za preko petstotina i 35 hiljada više nego što je bio 2012. godine viši. Sada gubimo 40.000 ljudi samo na osnovu negativnog prirodnog prirašataja.

- Moja kritika je da smo ostali staromodni jer nismo uspeli da se okrenemo Kini, Indiji i drugim Azijskim tržištima, i dalje nam je najednostavnije da odemo do Berlina ili Pariza jer tamo dolaze pouzdani investitori. Naš odnos prema NR Kini nije bio dovoljno agresivan i dovoljno odgovoran. To nam najbolje pokazuje slučaj Mađarske zbog koje bi mi u svemu drugo bili uspešniji ali ona je uspela u Kini da napravi bolje rezultate nego mi i to pokazuje koliko smo mi grešaka uspeli da napravimo.

Foto: Tanjug/ RADE PRELIĆ

- Takođe, za nas je veoma važan program Skok 2027. od EKSP-a i svega što smo računali kako će kumulativno da nam raste BDP. Mi smo po prosečnoj NETO zaradi sustigli Bugarsku koja je 18 godina članica EU i koja je dobila preko 70 milijardi podrške Bugarske, Srbija je negde na oko 2 milijarde.

- Potpisali smo sa Egiptom i Emiratima, očekujemo sa Korejom da takođe uradimo ugovor o slobodnoj trgovini. Govorim o Južnoj Koreji. Mi sada imamo i podelio bih probleme u pet grupa. Prvi su globalni problemi koji se tiču ratova i sukoba i ekonomskih nepoznanica jer niko više ne zna kakvi će uslovi za poslovanje biti za mesec dana. Dakle, to je jedna opšta nesigurnost. Moramo da imamo više jastuka za primanje udaraca koji će da uslede. Druga stvar je siutacija u EU koja utiče negativno na našu ekonomiju i nadam se da će to da se promeni. Neko kaže kada se Nemačka zakašlje mi imamo upalu pluća i to je tačno. I dok je Nemačka u recesiji ili malo iznad vode to je za nas teška situacija. Tačka tri je politička u našoj zemlji i za koju verujem da će u narednih 30-40 dana biti politički stabilna i onda će nam trebati negde oko 6 meseci da se u potpunosti vratimo u formu i ritma. Blokade su nam nanele ogromnu štetu. Tačka četiri jeste da će u narednih 40 dana biti izabrana nova Vlada Srbije koja će u potpunosti biti okrenuta napretku Srbije, privredi, ubrzanoj stopi rasta i da će bit i sastavljena od kompetentnih ljudi koj će moći da odgovore izazovima. I tačka pet, jesu svi naši nedostaci, od toga da niste nikada izlečeni od korupcije, da imamo mnogo birokratskih procedura, do toga da nam je digitalna lenjost sve zastupeljnija i da u državnim organima rade što manje i drnaju telefon četiri sata dnevno. I to je naš problem u kojem ne možemo vama da odgovirmo na vaše zahteve jer privatni sektor mora da bude mnogo vitalniji i mnogo marljiviji - istakao je Vučić.

Nakon izlaganja šefa države obratio se i preduzetnik Miroslav Mišković. Ubrzo je usledio i odgovor predsednika:

- Značajna je vest za našu zemlju 900 miliona investicija, ne znam im strukturu, vaša je stvar, ali je toliki novac da ću sa velikim zanimanjem pogledati i radujem se tome. Imamo i problem sa revizionom komisijom koju su svi članovi napustili posle dođaja u Novom Sadu i imamo mnogo veći problem. Mnogo sam srećan zbog angažmana gospođe Damjanović i ona je vredna i zna taj posao. Za sedam dana imaćemo revizionu komisiju i moći ćemo da radimo. Zato ćemo da nađemo posebne modele nagrađivanja onih koji žele da rade i donose odluke i koji razumeju da ne možemo da tapkamo već da napredujemo i to će biti rešeno. Ali taj problem sveukupno i sa lokacijskim uslovima, posebno građavenskim dozvolama neće biti brzo rešen.

Nakon predsednikovog govora obratio se i predsednik MK Grupe. On je govorio o obnovljivim izvorima energije kao i problemima sa građevinskim dozvolama. Potom je je usledio odgovor predsednika:

- Mi ovde imamo nekoliko problema, to je što mi iamo mali broj ljudi u Ministarstvu za građevinu koji rade na dozvolima i oni bi trebalo da bude bolje plaćeni jer nam je ovo srce problema. Mi nesmemo da zaustavljmo gradnju, ona mora biti legalna. Ne smemo da zaustavljamo gradnju komercjilanih objekata jer građevnisnki sektor podiže BDP.

Predsedni se potom osvrnuo i na loše stanje u drvnoj industriji ističući da u preduzeću Srbijašume ima mnogo problema te da je razočran što nas je BiH prestigla u toj grani.

Nakon izlanja obratio se i preduzetnik Zoran Matijević iz industrije mesa "Matijević". On se potom osvrnuo na Vojvodinu kao "žitnicu Evrope" ističući da tu imamo veliki potencijal koji možemo da iskoristimo. Matijević se potom istakao da treba da osiguramo meso zbog problema sa carinama. Potom je usledio odgvoor predsednika:

Predsednik je potom istakao da je problem stočarstva gotovo isti u celoj Evropi i da gotovo nema države koja je tu napravila neki pomak. On ističe i da većina preduzetnika hoće manje da radi, a da više zarađuje.

Privrednik Boban Rajić, vlasnik porodične firme iz Smedereva, kaže da bi ovakve sastanke trebalo organizovati dva puta mesečno.

- Ja trenutno sa svojom kompanijom upošljavam oko 2.000 radnika. Osnovani smo 1985. u Smederevu. Roditelji su osnovali porodičnu firmu. Imali smo situaciju da smo u procesu privatizacije preuzimali firme iz stečaja. Sve firme danas rade, izmiruju svoje obaveze kako prema državi, tako i prema zaposlenima - rekao je Rajić.

On se potom osvrnuo da situaciju u Velikoj Plani, gde je napravljen projekat izgradnje tržnog centra.

- Dogovorili smo aranžman sa svim stanovnicima tog tržnog centra, zakupcima, najdirektnije sa Lidlom, kako bi građani Velike Plane imali privilegiju koju danas Beograđani imaju, a to je da pazare u jeftinim trgovinskim lancima. Međutim, imamo problem o kome je danas malo reči bilo. Imamo problem sa katastrom. Tri godine unazad, možda i četiri, ne možemo da se izborimo sa komšijom koji se bavi lokalnom trgovinom, gde mi na svaki zahtev da odradimo konverziju, ministarstvo nam odradi konverziju, komšija na susednoj parceli izjavi žalbu. I onda se u prvom stepenu katastar oglasi nakon godinu dana - kaže žalba nije adekvatna. Mi želimo da nastavimo projekat, komšija izjavi žalbu drugom stepenu. Onda se čeka godinu dana na žalbu u drugom stepenu. Mi odradimo tu fazu, onda u sledećoj fazi ista situacija. Uvek isti organ i uvek isto lice piše koje nije činilac te parcele uopšte. To je svesno kočenje projekata. Projekat je vredan 10 miliona evra za građane Velike Plane. Takav projekat nije bio u bliskoj budućnosti. Ovde je direktor Lidla, on mene zove na svakih mesec dana sa namerom da raskine ugovor, kaže - idemo na neku drugu lokaciju, vi ne možete da rešite problem. I ne možemo da rešimo problem, to je činjenica - kazao je Boban Rajić.

On se potom dotakao situacije u Goši.

- Imamo situaciju da smo, posle svih problema u fabrici vagona u Goši, kupili fabriku u doba korone. Nismo znali za koronu, ali smo iskoristili taj period. Na području Smedereva i Smederevske Palanke, kao nigde u Evropi, ima obučenih 4.000 radnika, i to prvoklasnih majstora za železničku industriju. Mi smo to prepoznali i pokrenuli biznis iz stečaja, iako nismo imali obavezu da to činimo. Znači, iznova smo sertifikovali svejedan sertifikat koji je neophodan za izgradnju novog vagona. Put je trnovit, košta dosta, moraju da vas sertifikuju strane kuće i na kraju morate da izazovete sudar test, da slupate dva voza, da biste dobili dozvolu za izgradnju. Sve smo to učnili i pokrenuli smo proizvodnju 50 novih vagona za intermodalni tranpsort. Radi se o plato vagonima koji imaju široku upotrebu u logistici i namenskoj industriji - ističe Rajić.

- Mi ne možemo danas da pokrenemo proizvodnju tako što ćemo očekivati da nam hrvatski Kargo kupi prvih 50 vozila ili da nam nemački operater kupi prvih 50 vozila. Mi smo napravili 30 vagona, podigli kredit od AIK banke. Apelovali na ministarstvo da raspiše tender. Imali smo ubeđenje od njih da će sa IBRD da sklope ugovor, što se i desilo. IBRD je već dve godine odobrio kredit Srbija Kargo, ali Srbija Kargo dve godine ne realizuje odobreni kredit. IBRD će povući kreditnu liniju, a Srbija Kargo je pre mesec dana raspisao tender takav da mi iz Goše nismo mogli da se javimo. Javili su se kineski proizvođači i kupili su model pola metra duži. Ako samo nama treba vagonogradnja u Srbiji, nije nikakv problem. Ja želim da danas mojim radnicima kada se vratim kažem šta će biti sa njihovim radnim mestom. Mi imamo posla do juna meseca, zato što smo prošle godine ugovorili posao. Inače se tako odvija posao, da vi morate da imate barem šest meseci unapred posla. Naš Srbija Kargo je flotu sa 4.000 vozila doveo na 1.000. Mi danas imamo problem da u mom Smederevu HBIS ima 1.000 stranih vagona. Ja živim od korone do danas tako što remontujem strane vagone, ali ne mogu da remontujem domaće vagone, jer su naši odlučili da iskasiraju, da iseku vagone koji su trebali na remont. IBRD ima odobren kredit 20 miliona evra i dve godine se ne raspisuje. Ovo nas posebno plaši jer je sada vlada raspuštena, posebno nas plaši da li ćemo mi do juna uspeti da raspišemo tender i da nastavimo sa radom - dodaje Rajić.

Potom je govorio o fabrici HIPOL.

- Iz stečaja smo preuzeli fabriku HIPOL, tamo upošljavamo 200 radnika. Radimo 24 sata bez prekida. Proivodimo polipropilen, koji jedini proizvodimo u bivšoj Jugoslaviji. Radimo dobro jer imamo ugovor sa NIS-om, gde nam je ugovor sa NIS-om dao minimalne količine, mi moramo da kupujemo sirovine iz Srbije. Ako ne kupujemo sirovinu iz NIS-a, iz Petrohemije, mi ne možemo da radimo. Za nas je veliko pitanje da li će se nešto desiti sa NIS-om, da li će oni nakon ovog remonta u koji su ušli nastaviti da rade, da li će, ako država preuzme, neko imati sluha da ostavi taj minimun koji nam je potreban za proizvodnju - kazao je Rajić, koji je apelovao i na ministra finansija da država uvede poreske olakšice za glasila koja čuvaju nacionalno pismo.

Predsednik Vučić ukazao je, povodom svega iznetog, na jedan problem.

- Ima jedan problem kod nas i neću da ga krijem, a to je da svako preduzeće se neretko ponaša kao država za sebe u odnosu i na ministarstvo iz kog dolazi, a onda ministri da preuzimaju vlast u svakom od tih državnih preduzeća za koje i nemaju baš mnogo nadležnosti. Malo ko hoće da sagledava sveukupno sliku, i da razume sveukupne potrebe. Sad kome ja da kažem da imamo problem sa Špancima, jer Španci nas politički podržavaju, a nijedan posao ne mogu da dobiju, jer smo mi našli tobož bolji posao sa nekima drugima. Tako vam je u svemu. Neko mora da sagledava sveukupnu situaciju. Za nas je strašno važno da Smederevska Palanka radi, da Goša radi, da sačuvamo te ljude. Gde još imamo dobrih zavarivača, zanatlija, imamo u Smedrevskoj Palanci. Još kada sam čuo da ste se setili da iz Hrvatske uvozite te vagone. Stvarno nemam ništa protiv, ali da li ste normalni svi zajedno? Ajde, najbolje da zatvorimo Smederevsku Palanku, a da otvorimo još jednu fabriku u Hrvatskoj. Baviće se time Siniša, što se tiče Smederevske Palanke. Što se tiče Velike Plane, pokušajte da nađete rešenje u narednih 10 dana - rekao je predsednik.

Govoreći o ćirilici, Vučić kaže da nas je, na žalost, sve manje koji čitamo i pišemo ćiriličko pismo.

- Sve manji broj dece zbog društvenih mreža koristi, piše ćiriličko pismo. To je velika naša muka, velika greška i velika šteta - zaključio je predsednik.