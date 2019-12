Novosti online | 20. decembar 2019. 20:31 | Komentara: 0

Iza Piterove impresivne karijere koja je bila u usponu skrivao se izuzetno agresivan muškarac, bolesno ljubomoran i sa strašnim promenama raspoloženja.





Na božićnoj zabavi svoje aviokompanije, stjuardesu Magdu Lesicki (33) pre devet godina neodoljivo je privukao pilot Piter Čivlers (33). Ona je baš završila studije književnosti i napustila je rodnu Poljsku pa se zaposlila u Ryanairu, piše Daily Mail.Oboje su u to vreme imali bazu u Nemačkoj. Nakon zabave, Lesicka je Piteru ponudila prevoz do njegovog stana, a onda je tamo provela noć.Par se odmah zaljubio i ubrzo su se skupa preselili u Veliku Britaniju, gde je Piter dobio premeštaj. 2012. godine ju je zaprosio, a 2015. rodio se njihov sin Džejms.Gledajući njegov profil na Fejsbuku neupućeni posmatrač bio bi uveren da je mladi bračni par proživljavao idilu. Stvarnost je, nažalost, bila puno drugačija.Svoju verenicu je godinama psihički i fizički zlostavljao, gotovo od prvog trenutka kad su se upoznali, otkriveno je tokom suđenja.Lesicki je nazivao ovcom, a sebe njenim vlasnikom. Vređao ju je pred prijateljima, a u trenucima besa je čupao svoju kosu i terao ju je da ju proguta.Nesrećna žena pokušavala je da ga ostavi nekoliko puta, a u jednom periodu kada su se pomirili nenadano je zatrudnela iako je pila tabelte za kontracepciju.Kratko nakon porođaja su se stvari smirile, ali se njegovo sadističko ponašanje uskoro opet vratilo. Znao je da joj gnječi bradavice ispod odeće i ponižavao ju je na sve moguće načine. Ponekad ju je davio samo da joj pokaže snagu."Kasnije bi me pogledao tim svojim nežnim pogledom i izvunjavao bi se... Kad je bio ljut bila sam sigurna da me mrzi", ispričala je Lesicki.Jednom ju je tokom izlaska odvukao u ćošak i lupao joj šamare, jer je razgovarala s drugim muškarcem.Čilvers je paralelno započeo vezu s drugom stjuardesom.Lesicki se nakon brojnih svađa i pomirenja uspela da odseli od njega i u leto 2017. godine s dečakom, koji je uskoro trebalo da napuni dve godine, živela je u iznajmljenom stanu u Mančesteru.Piter se bojao da bi mogla odvesti njihovog sina u Poljsku pa ju je besomučno zvao na mobilni telefon i pretio joj.Govorio joj je da je jadnica, da on ima moć i da će je policija uhapsiti istog trena ako poželi da odvede sina."Ne želim da Džejms ima polubraću s nekim kretenom nego da ima pravu braću i sestre", govorio joj je uz brojne pretnje i uvrede.Lesicki je u to vreme guglala pojmove poput 'oružje za samoobranu' 'ubijanje u samoobrani... Prijavila ga je policiji, posetila je Centar za pomoć zlostavljanim ženama i unajmila advokata.No, ništa joj nije pomoglo, a Peter ju je i dalje potpuno izluđivao.Ona je u jednom trenutku doživela nervni slom pa je 26. avgusta izbola svog sina nožem, a onda je pokušala da se ubije. Iako je probila plućno krilo, uspela je da preživi.Osuđena je za ubistvo i dobila je 15-godišnju zatvorsku kaznu.Sada je nakon dugog sudskog postupka na 18 godina zatvora osuđen i njen bivši verenik, a šokantni dokazi su tek sad javno objavljeni."Kada smo započeli vezu Piter ničime nije dao povoda da pomislim da će postati čudovište koje sam kasnije upoznala. Želim da javnost zna šta mi je napravilo njegovo zlostavljanje. Uništio me. Nemam pojma kako je to uspeo i verovatno ću provesti ostatak života razmišljajući kako je ambicioznu i sigurnu ženu pretvorio u ovo što sam sada", napisala je iz zatvora Lesicki, koja je usvojeno dete.Čilverson, koji čeka izvršenje zatvorske kazne, živi s novom devojkom Lisom Spenser, takođe stjuardesom, i njihovo dvoje dece od godinu i po i deset meseci.