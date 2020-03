D. R. Đ. | 10. mart 2020. 08:02 | Komentara: 0

PREMIJER tzv. Kosova Aljbin Kurti poručio je u ponedeljak da je prioritet njegove vlade da tuži Beograd zbog navodnog genocida, i da će to biti tema u nastavku dijaloga!

Kao što i po pitanju ideje delimičnog i uslovnog, a ne potpunog, ukidanja taksa na srpske proizvode, Kurti ima podršku među vodećim evropskim zemljama predvođenim Nemačkom, pretpostavlja se da i na promovisanje ovog novog "dnevnog reda" u nastavku razgovora te evropske sile gledaju sa odobravanjem.

Kurti je saopštio "da se njegova vlada dobro priprema da tuži Beograd" pred Međunarodnim sudom pravde, ali i da je to dug put. On je to rekao u parlamentu na posebnoj sednici povodom Dana žena, a na kojoj su prisustvovale i navodne žrtve seksualnog nasilja tokom sukoba na Kosmetu.

- Želimo da budemo sigurni da ćemo biti uspešni u tom procesu. Počeli smo da radimo u tom pravcu - rekao je on, dodavši da će u nastavku dijaloga sa srpskom stranom zahtevati da zvanični Beograd bude odgovoran za sve štete koje je "pretrpelo Kosovo".

Tako su dve vodeće političke figure u Prištini, premijer i predsednik privremenih institucija, Kurti i Hašim Tači nastavili da vode politiku po principu "svako za sebe". Jer, dok se Kurti očigledno uzda u Berlin i Brisel, Tačijev politički savetnik Artan Behrami naveo je da postoji inicijativa američkog predsednika Donalda Trampa da se dijalog Beograda i Prištine prenese u Vašington.

S druge strane, predsednik Aleksandar Vučić kazao je da je siguran da SAD neće odustati od zahteva upućenog Prištini u vezi sa ispunjenjem uslova za otpočinjanje dijaloga sa Beogradom, a što podrazumeva potpuno ukidanje taksa. Na pitanje novinara da li veruje da Kurti ima jaku podršku EU, s obzirom na to da još nisu ukinute tarife na srpsku robu, Vučić je rekao da nema sumnji da u nekim evropskim državama postoje određene simpatije prema premijeru prištinskih privremenih institucija Aljbinu Kurtiju, da je takvih simpatija bilo i kod dela javnosti u Srbiji.

- Dok čovek nije počeo da govori o formiranju "velike Albanije", sad ih je malo sramota što su ga podržali kad je pobedio na izborima, ali to prođe. Medeni mesec uvek kratko traje - rekao je Vučić.

Govoreći o ulozi Amerike u nastavku dijaloga, Tačijev savetnik Behrami naveo je da prvi put posle dugogodišnjih pregovora koji su održavani u Briselu bez rezultata postoji ozbiljna inicijativa predsednika Trampa da se proces dijaloga prenese u Vašington, "gde bi trebalo da se završi kosovska državnost sa članstvom u UN". Tačijeva poseta Beloj kući, kako je ukazao, "imala je upravo tu simboliku", ali da se kosovska vlada protivi ovoj inicijativi i velikoj američkoj posvećenosti zaključenju procesa dijaloga.

- Ideja nije da ovaj dijalog vodi samo Amerika, isključujući sve ostale, već da se ono što se u Briselu dogodilo uz pomoć EU i podršku SAD, sada premesti u Vašington, a što će podržati ključne države EU poput Nemačke, Francuske i drugih zemalja - obrazložio je Behrami.

IZBEGAO RAPORT

O SADRŽAJU njegove posete Americi i susretu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, uz posredovanje Trampovog izaslanika Ričarda Grenela, Tači je u ponedeljak izvestio lidere parlamentarnih stranaka, ali je razgovor sa Kurtijem izostao. Naime, Kurti je saopštio da nije spreman da se sastane sa Tačijem u funkciji lidera pokreta "Samoopredeljenje", kako je bilo navedeno u Tačijevom pozivu.