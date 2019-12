Tanjug | 17. decembar 2019. 11:32 |

BEOGRAD - Kosovo nije država i ne može da sudi Aleksandru Vučiću, izjavio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin i dodao da je Priština podnela krivičnu prijavu protiv predsednika Srbije zbog njegove izjave o Račku jer je, kako kaže, Srbin koji govori istinu najveća noćna mora za Albance.





''Za nas to ne postoji, to nije država da može da sudi'', rekao je Vulin upitan da li će država reagovati na krivičnu prijavu koju je Priština podigla protiv Vučića.





Dodao je da bi sličnih prijava i optužnica iz Prištine bilo mnogo da je Kosovo punopravni član Interpola i da bi Interpol Albancima služio kao sredstvo političkog obračuna.





''I protiv mene su podneli nekoliko prijava, neću da se obazirem na to, to govori o odnosu Prištine prema onima sa kojima razgovaraju'', rekao je Vulin.





Ministar je primetio da je lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas nedavno izjavio da su odnosi sa Albancima lošiji nego pre sedam godina dok je, kako kaže, doskora govorio da je Vučić prodao Kosovo.





''Ako možete očekivati da će neko u Srbiji podržati tu prijavu, tu ćete ih naći. Teško je to razumeti i naći primer zemlje u kojoj se politički protivnici raduju takvim stvarima'', kazao je Vulin.





Govoreći o prijavi Prištine protv Vučića, ministar je naveo da je za Albance najveća noćna mora slobodan Srbin koji govori istinu i dodao da kada Vučić, čija reč u međunarodnoj zajednici ima težinu, za Račak kaže da je laž, to ponovo otvara neka pitanja.





Kako je rekao, Račak je poslužio kao monstruozno opravdanje za ''ubijanje'' SR Jugoslavije i kao povod kojim je opravdano ubijanje više od dve i po hiljade civila i vojnika i razaranje naše zemlje.





''Ako Račak nije bio istina, onda agresija NATO nije imala čak ni to opravdanje. Nesporno je da u Račku nisu bili civili, već pripadnici OVK koji su stradali u borbama, koji su bili naoružani i na čijim rukama je bilo baruta. Ti dokazi postoje'', rekao je Vulin.





Komentarišući izjavu Aljbina Kurtija da za Prištinu nije prioritet dijalog, već ujedinjenje Velike Albanije, Vulin je ukazao da Beograd godinama upozorava na to da Albanci rade sve da ostvare taj cilj i da je težnja da Velikoj Albaniji delove svojih teritorija ''prilože'' ne samo Srbija već i Crna Gora, Severna Makedonija, pa čak i Grčka.





Vulin je primetio i da u tim zemljama ćute kada premijer Albanije kaže da će ukinuti granice sa Crnom Gorom i Severnom Makedonijom jer su, kako kaže, ucenjeni političkim odnosima unutar i ne mogu da forimiraju vlade bez albanskih partija.





''Velika Albanija je tu, gotovo da je oživela. Srbija je najveća brana Velikoj Albaniji, ali to bi morao da bude i zdrav razum. Formiranje Velike Albanije znači veliku nesreću i nevolju na Balkanu. Ako EU to vidi i ćuti, onda je ona odgovorna za to'', ocenio je Vulin.





Ukazao je da je Briselski sporazum potpisan pod pokroviteljstvom EU i dodao da je na EU odgovornost za blokadu dijaloga Beogarad i Prištine.