J. ILIĆ | 05. mart 2020. 10:02 | Komentara: 0

U EKONOMSKO-ugostiteljskoj školi "Vuk Karadžić" u Velikoj Plani za četvrtak u podne zakazan je komemorativni skup u znak sećanja na tragično stradalog Stefana Filića (18), koji je pretučen nasmrt pre tačno 30 dana ispred kluba "Brodolom". Na skup su pozvani roditelji i sugrađani, a jedan kabinet u školi nosiće njegovo ime. Svako od učenika iz Stefanovog razreda postaviće po jedno pitanje koje će biti upućeno tužiocu, roditeljima i državi.

Već za sledeću sedmicu, u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu zakazana su prva saslušanja svedoka mučkog prebijanja Filića, a u tužilaštvo, međutim, još nije stigao obdukcioni nalaz obavljen na Institutu za sudsku medicinu.

U dosadašnjem toku istrage, saslušana su dvojica osumnjičenih Nikola B. i Mitar P. kojima tužilac na teret stavlja krivično delo teško ubistvo pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju. Njima je, nakon saslušanja, produžen pritvor na osnovu zahteva tužioca.

- Nalaz obdukcije, kao i toksikološke analize koje smo tražili stići će u isto vreme, jer je takva praksa. Za 12. mart zakazano je saslušanje svedoka, a zatim će uslediti i veštačenja, a biće pregledani i snimci sa video-nadzora kluba "Brodolom", ispred kojeg je Stefan pretučen - potvrdio je za naš list viši javni tužilac u Smederevu Dragan Lopušina.

Među ukupno pet svedoka je i Stefanov mlađi brat Andrija (16), koji će, takođe, u prisustvu zakonskog zastupnika, ispričati šta se desilo kobnog jutra.





Nikola B. i Mitar P. uhapšeni su nakon što su 2. februara u ranim jutarnjim časovima, ispred kluba "Brodolom" u Velikoj Plani, bez povoda, pretukli Filića, naočigled njegovog mlađeg brata. Momak je preminuo 30 sati kasnije od zadobijenih povreda.





SKRAĆUJU RADNO VREME KAFIĆA

SKUPŠTINA opštine Smederevska Palanka u petak odlučuje o skraćenju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Predlog Opštinskog veća je da radno vreme petkom i subotom bude do ponoći, dok bi noćni klubovi radili samo do dva časa posle ponoći. Takođe, odlukom se zabranjuje prodaja alkoholnih pića od 22 do šest sati ujutru u svim trgovinama. Ovaj potez lokalnih vlasti usledio je posle prebijanja i smrti Stefana Filića.