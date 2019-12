E. H. | 11. decembar 2019. 22:16 | Komentara: 0

BIVŠI košarkaš i srpski reprezentativac Milan Gurović uhapšen je sredu po nalogu Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici, jer je bio nasilan u porodičnom stanu u Novom Beogradu prema supruzi Tanji i maloletnoj ćerki Milici (16).





Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, a u tom roku će, uz krivičnu prijavu za nasilje u porodici, biti priveden na saslušanje, potvrđeno je "Novostima" u Trećem tužilaštvu. Nakon Gurovićevog saslušanja, kako navode iz tužilaštva, biće odlučeno o daljim koracima nadležnih u ovom slučaju.





Pre nego što je i zvanično uhapšen, košarkaš je najpre bio priveden u policiju na informativni razgovor, a po prijavi za nasilje. Pušten je na slobodu, ali su mu izrečene dve hitne bezbednosne mere - udaljenje iz stana i zabrana prilaska i komunikacije sa oštećenima. Protiv Gurovića podneta je krivična prijava pod sumnjom da je fizički nasrnuo na članove svoje porodice. Za ovo delo, od nedavno se odlučuje po hitnom postupku.





ČETVORO DECE Tanja i Milan Gurović su, inače, u braku dve i po decenije i imaju četvoro dece. Milica im je jedina ćerka. Najstariji je sin Dušan (25), koji je završio Policijsku akademiju. Vukman ima 13, a najmlađi Dimitrije devet godina.





Kada je nadležno tužilaštvo obavilo uvid u izveštaje policije, odlučilo se ipak za određivanje zadržavanja poznatog košarkaša, kako ne bi, boravkom na slobodi, eventualno ponovio krivično delo i uticao na svedoke.





Gurović je pre hapšenja izjavio da "supruga hoće da mu napakuje" incident, jer on želi razvod već nekoliko godina, a ona ne pristaje na to.





S druge strane, kako nezvanično saznajemo, Tanja Gurović je na saslušanju u policiji navodno rekla da ju je suprug udarao pesnicama po glavi, da je pala na zemlju, a da je Milan i nakon toga nastavio da je bije.





Za ono što je uradio ženi i ćerki, Gurović ima opravdanje. Tvrdi da supruga hoće "da mu napakuje" incident jer on želi razvod, a ona to odbija.





On ipak priznaje da se posvađao sa ženom.





- Ne bih da se pravdam jer nemam zbog čega - objašnjava Gurović. - Istina je da je došlo do kontakta, jer me je Tanja gurnula i pljunula pored usta. Uhvatio sam je za vilicu i odugrnuo od sebe i to je sve! Ništa više! Ona nema ni ogrebotinu ili modricu na licu, kao ni ja na rukama, što sam i slikao, kao dokaz. Inače, Tanja je radila botoks pre nekoliko dana, pa ako joj je i naduto lice to je od toga. Bio sam u policiji do šest ujutru, sve sam im ispričao. Apsolutno nikakvo prebijanje, ništa od toga nije se desilo, sve mi je "napakovano".





MIHAJLOVIĆEVA: PRIJAVITI NASILjE





Uplašena za majku, šesnaestogodišnja Milica je skočila da odbrani Tanju, što je navodno, dodatno iznerviralo košarkaša. Zbog toga je dete, kako tvrdi Tanja Gurović, "izvuklo deblji kraj". Devojčica je, kako saznajemo, zadobila povrede nosa, dok njena majka nema posebno vidljivih povreda, ali se žali na bolove u stomaku i glavi.- Neće razvod zato što sam ja Milan Gurović i imam para - tvrdi poznati košarkaš.Milan Gurović, kako nezvanično saznajemo, već ima krivičnu prijavu zbog nereda na jednoj utakmici.NEMA opravdanja za ovakvo ponašanje. U državi u kojoj je gotovo svaka druga žena žrtva nekog oblika nasilja moramo da reagujemo svi, ako mislimo to da sprečimo. Da konačno shvatimo da je i jedan šamar nasilje, da niko nema pravo da ženu maltretira, uznemirava, tuče ili ubije. Da nasilje prijavimo, a nasilnike kaznimo - rekla je juče potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović i najoštrije osudila nasilje bivšeg košarkaša Milana Gurovića prema supruzi i maloletnoj ćerki.