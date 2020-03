Novosti Online | 28. mart 2020. 15:08 > 15:36 |

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da će se produžiti policijski čas vikendom i da će ubuduće počinjati u 15 časova, zbog nepoštovanja mera ograničavanja kontakta među građanima. Ove mere usvojila je Vlada na današnjoj sednici.





- Najljubaznije vas molim da razmislite kako su sa takvim ponašanjem prošli građani Italije – rekao je Lončar.





- Ovakvo ponašanje meno ozbiljno zabrinjava i plaši ovi ljudi koji se grle i ljube su najozbiljniji kandidati da budu pozitivni a sutra sa nekom od komplikacija – rekao je ministar.





Saopštenje Vlade povodom novih mera prenosimo u celosti:





"Na današnjoj sednici Vlade Republike Srbije, donete se najnovije odluke u vezi sa sprečavanjem širenja virusa COVID-19.



Svim građanima Republike Srbije, kao i strancima sa boravišnom dozvolom, koji su u zemlju ušli 14. marta i kasnije, produžava se obavezna mera kućne samoizolacije sa 14 na 28 dana.



Ovo praktično znači da svi koji su pri ulasku u zemlju dobili usmeno ili pismeno rešenje o kućnoj samoizolaciji u trajanju od dve nedelje, izolacija automatski nastavlja da teče još dve nedelje. Svi građani i stranci sa boravišnom dozvolom, bez izuzetka, u obavezi su da poštuju produženi rok kućne samoizolacije što će nadležni organi u narednom periodu redovno proveravati.



Izmenjeno je vreme trajanja zabrane kretanja za za dane vikenda. Oni će subotom i nedljom morati da ostanu u svojim domovima od 15 časova do 5 časova ujutru. Građani koji nisu stariji od 65 godina, mogu napuštati svoje domove radnim danima i dalje od 5 časova ujutru do 17 časova. Najstariji sugrađani mogu napuštati svoje domove jedino nedeljom između 3 i 8 časova ujutru, u cilju kupovine namirnica.



Vodeći se mišljenjem struke, Vlada Republike Srbije odlučila je da povuče odluku o dozvoljenoj šetnji kućnih ljubimaca u trajanju od 20 minuta između 20 i 21 čas..



Kako se Srbija nalazi u jeku borbe sa zaraznom bolesti izazvane virusom COVID-19, odlučeno je da se sve pijace, na otvorenom i zatvorenom prostoru, zatvore do daljnjeg.



Vlada Republike Srbije nastaviće da sa najvećom pažnjom prati razvoj situacije u vezi sa virusom COVID-19 i prilagođava sve mere, oslanjajući se isključivo na savete stručnjaka. Još jednom apelujemo na sve građane da se pridržavaju svih mera bez izuzetka, kako bismo svi zajedno, što pre iz ove bitke izašli kao pobednici.



Ministar kaže da je video neverovatno veliki broj ljudi po ulicama i parkovima u Beogradu.