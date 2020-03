Novosti Online | 19. mart 2020. 18:10 > 19:05 | Komentara: 0

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u dogovoru sa predsednicom Vlade Anom Brnabić doneo nove mere kako bi se sprečila epidemija virusa korona u Srbiji. On se večeras obraća naciji.





- U ovom trenutku imamo 103 sa potvrđenom zarazom korona virusa. 55 lica je u bolnici, 6 lica je u tepkom stanju. Očekujemo u nedeljama koji dolaze dalje ubrzano povećanje broja zaraženih. Nama je infektivna klinika gotovo puna. Prelazimo u bolnicu Dragiša Mišović. Pušteno je dvoje, ali je broj inficiranih mnogo veći. Policija i vojska dobro rade svoj posao. Još troje lica očekujemo da budu pušteni. Do sutra u ovo vreme očekujemo da bude najveći broj lica do sada. Ovaj broj od stotinu je važan. Dobili smo nove respiratore, u subotu dolazi još 100 respiratora. Imamo malo slobodnih respiratora. Imaćemo oko oko 352 slobodna respiratora za koronu. A pribavili smo još toliko, znači broj se duplirao, a radimo na tome da ih imamo i preko 1.000 respiratora. ne želimo da dođemo u situaciju.





- Mora da se nastavi puna izolacija. Ukoliko bi smo uspeli da se izolujemo svi jedni od drugih. taj virus nam ništa ne bi mogao. Sve zavisi od nas. Uvodimo još teže mere.









OD 8 UJUTRU ZATVARAMO SVE GRANICE







- Od sutra od 8 ujutru zatvaramo sve granične prelaze za drumski, železnički i rečni saobraćaj.





PARATIMO ITALIJANSKE BROJEVE







- Pratimo sve italijanske brojeve iz rominga i rećiću vam da se kreću. imamo veliki priliv ljudi sa strane izato molim penzionere da ne izlaze nikuda. nemaojte da se začudite ako vidite veliki broj policajaca u Mirijevu, istočnoj Srbiji. U narednih sedam dana moramo da budemo vemoa pažljivi.







- Mi radimo sve da obeshrabrimo penzionere da izlaze iz kuće - rekao je predsednik Vučić. - Država mora da reaguje oštrije. Imali smo bračni Pariza. Bili su pozitivni na koronu. Seli su u avion, pun. Ja ne razumam o čemu se radi. Šta god da je, ja ne mogu to razumem. Isto mislim i za mladiće koji imaju para. Vi ne možete sve.









BENZINA IMA, KOJE PLASIRAO VEST DA GA NEMA BIĆE UHAPŠEN







- Nako je danas izmislio da nema goriva. To nije tačno i ti ljudi će biti uhapšeni. Mi nemamo problem sa gorivom. Imamo nafte i benzina. Izvozićemo naftu jer je imamo previše.





ZABRANA MEĐUGRADSKOG SAOBRAĆAJA







- Još jednu meru uvodimo. Zabrana kretanje međugradskog saobraćaja za vozove i autobuse. Stupa na snagu u 12 sati. Ostaje mogućnost samo za drumski saobraćaj. Ovim merama što smo do sada uvodili smo spasili na desetine hiljada života.





PONAVLjAM: IMAMO BRAŠNA







- Ne jurite da kupujete brašno. Imamo ga za dve godine. Izvozimo ga i BiH, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Albaniju. Tražićemo da snabdemo sever Kosova. Imamo svega dovoljno. Najbolje opremljene rafove u Evropi imamo.





LEKARI NA VMA ĆE DOBITI POVEĆANjE PLATE, PENZIONERI ĆE DOBITI PAKETE OD DRŽAVE







Lekari na VMA će takođe dobiti povbećanje plate od 10 odsto. Mi to možemo. Molim privatnike da se suzdrže od otpuštanja. Pomoćićemo koliko možemo kad se sve ovo završi. Beograd će za 137.000 do 30.000 dinara će obezbediti pakete. U roku od 4 ili 5 dana će biti na njihovim adresama. Polciiju dajemo prostor da žešće proveravaju svakoga.











ONI KOJI SU PRVI ZARAŽENI VEĆ IZLAZE IZ BOLNICE







- Oporavljaju nam se klinci. Ovi što su zaraženi od žene iz Lugana i Milana se već oporavljaju. Mlađi bolje podnose.









KOSTIĆ NAM JE DAO HOTEL SA ČETIRI ZVEZDICE ZA PACIJENTE







- Miodrag Kostić nam je omogućio da možemo da koristimo njegov hotel sa četiri zvezdice za pacijente koji su oboleli od virusa korona. Tončev će takođe pomoći.







- Hoću da se zahvalim i našim privrednicima, i Momiroviću i Kostiću, Tonečvu koji su dali hotele sa 4 zvezdice za smeštaj bolesnika ukoliko je potrebno - rekao je Vučić.





SPREMAMO SE ZA UDAR: SRBIJA SPREMNA ZA 10.000 BOLESNIKA







Kako dodaje, cilj Srbije je da bude spremna za 10.000 bolesnika.



- Očekujemo veliki udar narednih dana - naveo je Vučić.



Predsednik Vučić je rekao da će Srbija imati dosta testova koje će dati i nekim zemljama u regionu.



- Sve što budemo mogli da pomognemo bilo kome, pomoći ćemo - rekao je Vučić i pokazao fotografije novih respiratora.



- Imaćemo još mnogo više od svega onoga što sam rekao. Molim ljude da razumeju da sve što radimo, radimo za njih - rekao je Vučić i dodao da je juče u Italiji umrlo 427 ljudi.



Vučić kaže da taj scenario Srbija pokušava da izbegne.



- Zati molim penzionere da ne izlaze iz kuće. Nemojte da se ljutite na policajce, oni to čine za vaše dobro... Neverovatno je kako se taj virus oseća dobro u telima starih ljudi - naglasio je Vučić.





VUČIĆ O GASTRABAJTERIMA





Kako kaže, ljudi imaju pravo u ratu da izađu tamo gde će pasti bomba, ali nemaju pravo sada da izlaze napolje i da ugroze živote drugih ljudi.



- Molim naše ljude koji su došli iz inostranstva da budu disciplinovani, da ne ugroze ljude ovde... Mi očekujemo udar ovde i zbog toga... Naša je obaveza da primimo naše ljude, ali vas molim da budete obazrivi - apelovao je ć i ponovio da će zabrana kretanja biti produžen.



Vučić je rekao da su mnogi već došli u Srbiju.



Kaže da računamo da je u poslednjih nekkoliko nedelja stiglo oko 200 hiljada ljudi.



- Imaćemo dovoljno testova, nekima ćemo ih slati. Molim ljude da budu veoma disciplinovani i da razumeju da sve što radimo radimo zbog njih. Pokušavamo da izbegnemo scenario kao u Italiji, za to molim penzionere, ne izlazite iz kuće i ne ljutite se na policajce. Nemojte da mislite da nećete dobiti virus ako ste dobro osećate. DRagi naši roditelji, ovo radimo zato što vas beskrajno volimo. Povedite računa o sebi, ali ne samo o sebi. Molim naše ljude iz inostranstva da budu disciplonovani, navikli ste na dispilinu.



- Očekujte da će narednih dana doći do skraćenja vremena zabrane kretanja., rekao je Vučić. Svi koji su prešli su prešli. Neće biti velikih ztalasa za Vaskrs. mnogi ljudi ne izlaze iz kuće. Ništa neće raditi. Računajte da je stiglo preko 20.000 ljudi ušlo u Srbiju. Nije problem. Srbija je njihova zemlja.







Govoreći o njegovom govoru koji su i arapski mediji preneli Vučić je rekao da su mu mnogi rekli da je on jedini u Evropi koji ima petlje da tako nešto kaže.- Moje je da se borim za interese našeg naroda i naše zemlje... Idite u Bergamo i pričajte im o solidarnosti - kazao je Vučić.Odgovarajući na pitanja novinara o tome zašto su prihvaćeni ljudi iz inostranstva Vučić je rekao da je možda on kriv za pola dana kada su dolazili jer on misli da su to vredni i odgovorni ljudi koji su po Ustavu imali pravo da dođu.Vučić je rekao i da Vlada ne može da donese Dekret o privatnim firmama, već da jedino može da ih moli da ne otpušta.- Svi ljudi u celom svetu, na hiljade otkaza se deli, na milione... U poslednja četiri dana većina onih koji su došli su dobili otkaze - kazao je Vučić i dodao da će ponovo podići zemlju