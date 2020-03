E.V.N | 13. mart 2020. 21:00 | Komentara: 0



U SRBIJI je u petak potvrđeno još 11 slučajeva zaraženih virusom korona. Sedam je objavljeno u petak ujutru, a o nova četiri javnost je u petk uveče obavestio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je dodao da se ukupan broj zaraženih popeo na 35 i da je u petak testirano 25 ljudi, a do sada ukupno 239 osoba. Kao jednu od mera sprečavanja širenja zaraze, ministar je najavio i zatvaranje granice prema Rumuniji.

Škole u Srbiji se zasada ne zatvaraju, ali Vlada Srbije planira da, ukoliko do toga dođe, uvede onlajn nastavu. Za to je pripremljen i precizan plan. Kako "Novosti" saznaju, učenici će lekcije pratiti na programima Radio-televiziji Srbije.















U Beogradu, na Klinici za infektivne bolesti, leži 10 obolelih, od kojih nijedan nije na respiratoru, niti u teškom stanju. Ista je situacija i sa šestoro zaraženih u Nišu. U Vojvodini ima pet obolelih, od čega je četvoro na novosadskoj Klinici za infektivne bolesti, a jedan u Opštoj bolnici Pančevo. Od četvoro zaraženih smeštenih u KC Vojvodine, dvoje je bolje u odnosu na prethodni dan, a jedan je i dalje u teškom stanju.Četvrti, prebačen u petak iz Kikinde, nije na respiratoru, ali je pod neprestanim monitoringom. Pacijent u Pančevu je nešto bolje.Prema našim saznanjima, postignut je dogovor da se jedna škola pretvori u multistudio, odakle će snimati časove. Program za osnovnu školu bi se emitovao preko Trećeg kanala RTS i RTS Planete, dok bi se materijal za srednje škole i gimnazije emitovao samo preko RTS Planeta. Ministarstvo prosvete obezbediće, u tom slučaju, video-sadržaje, a nastavnici će moći dodatna predavanja da organizuju putem "Jutjuba", "Vajbera" i drugih platformi, kao i uz pomoć digitalnih udžbenika.Da se radi na pripremi onlajn nastave, potvrdila je u petak i premijerka Ana Brnabić, koja je navela da je razgovarala sa ministrom prosvete Mladenom Šarčevićem o mogućnosti učenja od kuće.- Pokrenuta je priprema, kako bi se omogućila nastava od kuće. Održan je sastanak sa RTS o tome da se određena nastava odvija i na kanalima RTS, kao i da se deo nastave odvija putem digitalnih udžbenika - rekla je ona.Inače, državni zvaničnici u petak su na ovu temu održali niz sastanaka sa stručnjacima i zaključak je bio da škole ne treba zatvarati. Brnabićeva je rekla da bi to bilo kontraproduktivno, jer niko ne može garantovati da će deca biti kod kuće i da se neće okupljati na nekim drugim mestima. Ona je, međutim, dodala da će se o svemu konsultovati sa stručnjacima i apelovala je na roditelje i zaposlene u prosveti da se oslone na stručna mišljenja.Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da deca nisu prenosioci, što su naveli i lekari iz Kine s kojima su u petak razgovarali. On je dodao da će struka momentalno reagovati ako primeti da se nešto naglo menja. Doktorka Darija Kisić Tepavčević istakla je da je Italija bila jedna od prvih zemalja koje su zatvorile škole, pa to nije dalo apsolutno nikakve efekte u sprečavanju širenja virusa.Inače, u većini škola je broj đaka na časovima smanjen, jer roditelji sami odlučuju da decu ne šalju na nastavu. Direktori obrazovnih ustanova nisu dobili nikakav dopis iz Ministarstva o promenama u nastavi. Oni su mahom protiv zatvaranja škola, iako mnogi trpe pritisak roditelja.- Škole ne treba zatvarati, jer se virus može dobiti bilo gde - kaže Milan Bajić, direktor OŠ "Josif Pančić". - U slučaju da se škole ipak zatvore i nastava organizuje od kuće, naći ćemo način da to uradimo.Istovremeno, neki direktori na svoju ruku su zatvorili ustanove. U čačanskoj Gimnaziji i u Ekonomskoj školi u petak nije bilo nastave, pošto nije došla ni polovina učenika, jer je grupa đaka iz obe škole u subotu bila na rođendanskoj proslavi školskog druga na kom je bila gošća iz Nemačke, kojoj je, navodno, potvrđeno postojanje virusa.U Beogradu u OŠ "Mihailo Petrović Alas" nastava u petak nije održana jer je jedan od zakupaca prostora u zgradi škole pozitivan na virus korona. U međuvremenu je saopšteno da će ova osnovna škola i Ekonomska škola u Čačku od ponedeljka nastaviti s radom i da su sve već dezinfikovane i spremne za nastavu. Ministar Šarčević poručio je direktorima da ne mogu sami da donose takve odluke, te da će zbog toga biti sankcionisani.- Razumem i strah i paniku, ali svako mora da poštuje procedure i zakone - rekao je on.U Šapcu je o trošku lokalne samouprave počela svakodnevna preventivna dezinfekcija 60 svih škola.Kada je reč o visokom obrazovanju, uprava Univerziteta u Beograduobavestila je fakultete da u narednom periodu sednice sa više od 100 članova treba da budu održavane elektronskim putem. U ustanovi Studentski centar "Beograd" navode da su obaveštenja o novom virusu korona, merama prevencije, simptomima i načinima postupanja u slučaju sumnje na infekciju postavljena u svim objektima. Posebna pažnja posvećuje se praćenju zdravstvenog stanja zaposlenih i korisnika studentskih domova.Roditelji imaju i nedoumice oko odlaska dece na rekreativnu nastavu. U Ministarstvu prosvete rečeno nam je da odluka o eventualnom odlaganju rekreativne nastave još nije doneta, te da će više informacija biti narednih dana. Direktori škola kažu nam da će, ukoliko škole budu zatvorene, verovatno biti otkazana i rekreativna nastava. Oni upozoravaju da su roditelji uplatili mnogo novca, da je reč o milionima dinara, a da niko ne zna kakao bi i da li bi taj novac bio vraćen.FUDBALSKE utakmice igraće se bez publike, odlučila je Vlada Srbije. Kako su saopštili, zabrana okupljanja za više od 100 ljudi, koja je prethodno doneta, odnosi se i na okupljanja povodom svadbi, krštenja, rođendana i drugih tradicionalnih manifestacija, kao i okupljanja u ugostiteljskim objektima - restoranima, kafanama, diskotekama. Javnim okupljanjem u zatvorenom prostoru ne smatra se održavanje nastave u osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama, koja je organizovana u skladu sa preporukom koju je dalo Ministarstvo prosvete.