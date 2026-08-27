Požar u Peščari i gazdarica Sisi

LjUDI se dave u vodi do guše, a on im doterao šlepere pune vode. Ova žaoka iz 2005. tadašnjeg ministra Velimira Ilića u potpoljenom JašiTomiću, upućena predsedniku Borisu Tadiću, dobija svoju reinkarnaciju u dane kada višednevni požari gutaju Deliblatsku peščaru.

Foto: D. Milovanović

Vaskrsla je u plamenim jezicima pojedinaca iz opozicije i njihovih medijskih čauša, koji na zgarištima pokušavaju da zidaju svoju političku sreću. S tim što je Velja onomad udarao na sopstvenu vlast tokom mučne kohabitacije Vojislava Koštunice i Tadića.

Bez pretenzija da podučavamo aktuelne Vučićeve protivnike i lišavamo ih prava na kritiku (često opravdanu), osenčićemo jedan ružan manir svojstven derivatima pokojnog DOS-a, a koji se zapatio marta 2006. godine iza bedema Kalemegdana, gde su ustreptali funkcioneri G17 plus i LDP karnevalski slavili smrt Slobodana Miloševića. Jednostavno je nemoralno, anticivilizacijski i nehrišćanski u tuđoj nesreći kamčiti stranačke poene.

A, ovde je nesreća zajednička. I to nikako da shvate punozubi knezovi bolje Srbije koji uporno raspiruju, neretko i brutalnim lažima, požarišta širom Srbije nadajući se da će ona istovremeno biti - zgarišta aktuelne vlasti. Kao da su se još od masakra u "Ribnikaru", Maloj Duboni i Orašju, svi pretvorili u pakosne mrtvozornike podsećajući na Frankovog falangistu Hozea Astraja koji je u Salamanki, prekidajući Migela Unamuna, uzviknuo:

- Živela smrt!

U toj jadnoj raboti im svestrano pomažu medijski trabanti kojima, ipak, nedostaje doslednosti. Tako je "Danas" dan posle sumanute naslovnice: "Iza ove vlasti ostaje samo spaljena zemlja" (još traže dokaz da je piroman iz Čipuljića lično šibicom zaždio grm kod Grebenca) u istom broju potvrdio sopstvenu šizofreniju. Naime, uz uvodnik u kojem se spominju vatrogasna vozila iz prošlog veka (što je neistina), ostavljni narod koji se sam bori sa stihijom (takođe neistina), žalopojke što će biti krivično gonjeni oni koji šire laži (iako je na "Iksu" postao viralan snimak zapaljenih kuća i plača stanara, a bio je iz - Omiša, a ne iz Peščare) obreo se i pismeni sastav, na celoj strani, glumca Nenada Vulevića iz Kragujevca, koji se žali kako mu je požar na Halkidikiju skratio odmor na svega 60 minuta.

Saznajemo za hrabru gazdaricu apartmana, izvesnu Sisi, koja je prvaka Knjaževsko-srpskog teatra izbavila iz vatrenog obruča i gotovo mitskog heroja Orestisa koji je sam sa dva ogromna creva spasao egzotični smeštaj u Siviriju (njega valjda država nije ostavila samog). Iako, po priznanju autora, u toj oblasti na Kasandri požara nije bilo skoro četvrt veka, ne pročitasmo u tekstu da neko krivi vlast i da će nakon Kirijakosa Micotakisa od Grčke ostati samo pepeo, kako nam u slučaju Srbije i Vučića zlosluti kolumnista lista "Danas" na prednjim stranama.

Dakle, otkrili smo da se požari, ipak, dešavaju, pa čak i u evropskom eldoradu, a ne samo u zaostaloj Srbiji gde se gase lopatama. Tako je u EU do 19. avgusta vatrom bilo zahvaćeno 619.298 hektara, više nego dvostruko iznad dugoročnog proseka. U Španiji je stradalo 14 osoba, a žrtava je bilo i među vatrogascima. E, sad zamislite graktanje gorepomenutih vrana da je, ne daj Bože, neko poginuo u Deliblatskoj peščari ili na Stolovima? Samo zamislite...