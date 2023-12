NASILJEM NA VLAST, NASILJEM PROTIV SRBIJE: Unapred najavljen scenario nasilja koalicije koja sebe naziva "Srbija protiv nasilja" (VIDEO)

SCENARIO koalicije koja sebe naziva "Srbija protiv nasilja" bio je unapred najavljen.

Foto Novosti

Premijerka Srbije Ana Brnabić na ovo je upozoravala još 12. novembra u gostovanju u emisiji na televiziji Pink.

- I to rade sa ciljem da naprave atmosferu, pod jedan da imaju alibi za to što će izgubiti izbore, pod dva, što je meni naravno mnogo opasnije, pošto baš me briga šta će oni da kažu, zašto su izgubili izbore, ali pod dva, zato što oni prave atmosferu u ovom trenutku da od 18. decembra krenu da prave haos na ulicama. Opet da krenu protesti, opet da krene destabilizacija Srbije i opet sve Jovo nanovo - rekla je tada premijerka, a slično ponovila i u gostovanju na televiziji Hepi, narednog dana, ističući da ovo uopšte nije priča o biračkom spisku:

- Ono što oni nisu znali, ali zato što ih i ne zanima, nije ovo priča o biračkom spisku. Ovo je priča o haosu koji oni žele da naprave od 18. decembra. Oni sada spremaju teren da od 18. decembra ponovo prave haos u Srbiji.

Premijerka je o sličnoj temi govorila još 31. oktobra u jednom od televizijskih gostovanja:

- Evo vidite, građani, kako to izgleda. "Mi ćemo da dođemo na vlast, dovešće nas stranci, zato što u ovom trenutku već kukamo kako nećemo, pa valjda stranci već sada treba da nam potrče u pomoć. Pa će stranci da odluče ko će ovde, u stvari, da dođe na vlast, a ne narod Srbije". Tako oni zamišljaju da izgleda demokratija - navela je tada ona, a ispostavilo se da je sve tačno samo par dana nakon izbora kada su predstavnici opozicije i njihovi mediji počeli u pomoć da pozivaju raznorazne strane posmatrače i stručnjake, među kojima su i oni sa kojima su se predstavnici opozicije susretali neposredno pre izbora, poput Andreasa Šidera.

Sve na šta je upozorila upravo se i dogodilo - a nemile scene mogli smo videti 24. decembra kada su pristalice opozicije okupljene oko Dragana Đilasa i liste "Srbija protiv nasilja" pokušale nasilno da upadnu u Skupštinu grada Beograda, pritom lomivši inventar, prozore, spominjući i dinamit, sa namerom da sruše Skupštinu grada. Protesti su se nastavili i u narednim danima.

Iako ova koaliciona lista nosi naziv "Srbija protiv nasilja", njihov je moto očigledno potpuno suprotan - nasiljem na vlast, nasiljem protiv Srbije.