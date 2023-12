NESTOROVIĆEVO "DA" ILI NOVI IZBORI Trenutno samo izvesno da u sastav beogradske skupštine ulaze predstavnici pet lista

TRKA za odbornička mesta u Skupštini grada Beograda uspešno se završila za pet lista. Glasovi sa 1.180 biračkih mesta u prestonici brojali su se i juče, ali rezultati koje je objavila Gradska izborna komisija na osnovu 92,5 odsto obrađenih biračkih mesta nisu bili mnogo drugačiji u odnosu na prve procene tokom izborne noći.

Foto: Printscreen

Najviše glasova u Beogradu osvojili su naprednjaci "Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane" - 39,3 odsto koji će u budućem sazivu gradskog parlamenta imati 49 mandata. Na drugom mestu je "Srbija protiv nasilja" sa 34,2 odsto, odnosno 42 mandata.

Sledi koalicija NADA koja će sa 6 odsto osvojenih glasova imati sedam mandata, dok su socijalisti dobili 4,8 odsto i šest mandata, kao i lista "Mi - glas iz naroda - Aleksandar Jerković" za koje je glasalo 5,3 odsto građana. Prva predviđanja govore da bez poslednje liste, iza koje stoji dr Branimir Nestorović, nije moguće formirati vlast u Beogradu.

U Starom dvoru ima mesta za 110 odbornika koji se biraju na period od četiri godine. Pravo da odlučuje o sastavu prestoničkog parlamenta ove godine imalo je 1.613.369 građana, koliko ih je upisano u birački spisak, a prema podacima Republičke izborne komisije, u nedelju do 19 časova u Beogradu je glasalo 54,3 odsto birača.

Sudeći prema rezultatima, ukoliko naprednjaci i socijalisti i ove godine budu koalicija u gradskom parlamentu sa ukupno 54 mandata, to neće biti dovoljno da formiraju većinu u Starom dvoru, za šta je potrebno minimum 56 odborničkih mesta od ukupno 110. Buduća vlast u Beogradu zavisiće od malih stranaka, a prvenstveno od liste doktora Branimira Nestorovića "Mi - glas iz naroda" koja, prema trenutnim podacima, ima šest mandata. To je tokom izborne noći u izbornom štabu SNS rekao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji veruje da će gradonačelnik Beograda ponovo biti Aleksandar Šapić.

Nosilac liste "Mi - glas iz naroda" dr Branimir Nestorović poručio je da on i njegovi saborci neće izneveriti ljude koji su glasali za njih. On je po pitanju izbora u glavnom gradu rekao da taj pokret ne razmišlja o koaliciji i da će podržati svaki konstruktivan predlog u Skupštini grada, te da će u Beogradu gledati interes Srbije.

- Još se nismo dogovorili hoćemo li ulaziti u koalicije sa nekom drugom političkom grupacijom u beogradskom parlamentu - istakao je Nestorović. - Pošteno govoreći, pokretu "Mi - glas iz naroda" najviše bi odgovaralo da se izbori u Beogradu ponove jer bi tada, sa povećanom prepoznatljivošću sigurno osvojili mnogo više glasova. Međutim, nećemo biti toliko neodgovorni da, ako procenimo da to nije državni interes, sve radimo samo u svoju korist. Videćemo kakve su opcije, šta sve može da se uradi u Beogradu.

Popularni doktor kaže da stvaranje nestabilnosti nije dobro, kao ni to što "Srbija protiv nasilja", nezadovoljna rezultatima izbora, najavljuje svakodnevne proteste dok još nisu prebrojani svi glasovi niti saopšteni konačni rezultati.

- Plašim se da se stvara atmosfera "Majdana". Tako da ima mnogo faktora o kojima moramo da razgovaramo. Moje mišljenje je da ni sa kim ne treba da idemo u koaliciju jer smo to obećali našim biračima. Već sam video spekulacije da ćemo podržati SNS bez ulaska u koaliciju sa njima te da ćemo ih, kako kaže jedan profesor FPN, ucenjivati za svaku odluku. To nije naš stil i ne verujem da će to raditi iko iz našeg pokreta. Ja sigurno neću.

Doskorašnji prvi čovek prestonice Aleksandar Šapić, nosilac prestoničke liste "Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane" i kandidat SNS za gradonačelnika u izbornoj noći čestitao je saoborcima na pobedi i poručio je da je spreman za razgovor sa predstavnicima liste doktora Nestorovića o mogućoj saradnji u gradu. On je kazao da se vrlo lako može desiti da opozicija poželi Nestorovića u svojim redovima, iako su ga ismevali poslednjih nekoliko godina. Takođe, Šapić je rekao da ako Nestorovićeva lista ne bude želela da razgovara sa naprednjacima, ići će se na nove izbore.

- Činjenica je da beogradska vlast neće moći da bude formirana bez Branimira Nestorovića - rekao je Šapić. - To je čovek sa kojim su se najviše sprdali poslednjih nekoliko godina, kog je upravo ta "Srbija protiv nasilja" najviše ismevala. Ne bi me čudilo da se ovi sa Đilasove liste sada sete kako on i nije tako loš pedijatar i da je bio u pravu što se tiče korone. Ali, videćemo.

Šapić je kazao da je lista okupljena oko naprednjaka uzela više glasova nego lane na izborima, iako opozicija odavno tvrdi da uzima Beograd.

- Godinu dana slušamo da je Beograd njihov, da je izgubljen, da u njemu nemamo šta da tražimo, da je Beograd mesto u kome će da započne velika smena vlasti... - rekao je Šapić. - A mi u Beogradu opet pobedismo, na veću izlaznost uzesmo veći procenat pre nego godinu dana. Procene su da smo sada uzeli 20.000 ili 25.000 glasova više. Što se mene tiče, neka nas svaki put ovako pobeđuju u Beogradu.

Ako se pak desi da lista doktora Nestoroviće ne bude želela da bude u koaliciji ni sa naprednjacima, ni sa opozicijom, čime neće biti moguće konstituisanje Skupštine grada i nove vlasti, moraće da se ide na nove izbore. Prema nekim spekulacijama, moguće je da se ceo proces oduži do lokalnih izbora, u kojima će se birati vlast u beogradskim opštinama koji bi trebalo da budu održani na proleće ili leto sledeće godine. Tako bi sugrađani istog dana glasali i za opštinski i za skupštinski saziv u Beogradu.

U nedelju, izborni dan u Beogradu protekao je bez većih nepravilnosti, a prema rečima predsednika Gradske izborne komisije Zorana Lukića, nije bilo problema sa početkom rada biračkih odbora, evidentirane su zapečaćene glasačke kutije na svim biračkim mestima. Žitelji glavnog grada u nedelju su na glasačkom listiću zaokruživali jednu od 14 izbornih lista, ali nisu svi imali kandidate za gradonačelnika. Svoju opciju istaklo je njih devet.

Prema prvim, preliminarnim rezultatima izbora u Beogradu koje je objavila Republička izborna komisija, lista "Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane" osvojila je najviše glasova u Surčinu - 54,7 odsto, dok je za "Srbiju protiv nasilja" u ovoj prestoničkoj opštini glasalo 18,2 odsto birača. Naprednjaci su dobar rezultat ostvarili i u Sopotu (51,9 odsto), Mladenovcu (51,2 odsto), Barajevu (51,3 odsto), Obrenovcu (49,5 odsto), Grockoj (47,8 odsto), Lazarevcu (41,2 odsto), Zemunu (40,9 odsto). Lista "Srbija protiv nasilja" osvojila je više glasova od naprednjaka na Starom gradu (49,6 odsto), Vračaru (48,4 odsto), Savskom vencu (44 odsto), Zvezdari (40,1 odsto) i Voždovcu (36,6 odsto).