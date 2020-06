V.K. | 25. jun 2020. 15:00 | Komentara: 0

Intervencija policije u Nikšiću u sredu veče bila je tolika da su upotrebili hemijska sredstva –suzavac, biber sprej i šok bombe. Jedan Nikšićanin od detonacije ostao je i bez gaća! Najgore je prošao Bogdan Vukotić nad kojim je, kako kaže, bez ikakvog povoda policija primenila mere represije. Umalo da ostane bez vida!





-Nikšćani me dobro poznaju, jer radim u jednoj od pečenjara. Bio sam u grupi svojih vršnjaka koji su na miran način iskazivali odnos prema događajima u Budvi toga dana. Policajac je iznenada krenuo prema meni, najpre me po vratu zapljusnuo biber spreju, pa po očima, da bi, kada sam čučnuo i pokušavao da dođem do vazduha, čini mi se ceo sprej istrošio prema mom licu. Bio sam van sebe. Srećom tu su se našli neki momci koji su me podigli i poveli do bolnice gde sam primio prvu pomoć. Lekari nikšićke bolnice bili su više nego korektni i pomogli su mi da sačuvam vid. Jednom od policajaca pod kacigama i maskom, sa štitom i oklopom, nije bilo dovoljno pa me je čizmom snažno udario u nogu iako ni tada nisam pružao otpor, kaže za „Novosti“ Vukotić.





Brojni Nikšićani koji su se te noći zatekli u Njegoševoj ulici i kafićima koji su radili doživeli su horor. Policija je u tom delu grada bez ikakvog povoda suzavac bacila na ljude u invalidskim kolicima, decu koje su majke vozile u kolicima, a od hemijskog otrova u beg su se našli gosti obližnjih kafića prevrćući stolove, čaše i flaše.