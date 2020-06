B. Dabić | 24. jun 2020. 08:06 > 09:41 | Komentara: 0

BUDVA – Rastu tenzije u Budvi. Ispred zgrade opštine sve veći broj građana, a i policije.





Predsednik Skupštine opštine Budva Krsto Radović nije pušten da uđe u zgradu Opštine. Ispred opštine, Radović je pozvao lidera Crnogorske Vladimira Bulatovića "da ako ima imalo ljudskosti izađe". Radović je prozvao i ministra unutrašnjih poslova, Mevludina Nuhodžića.





-Sin ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića troši u Budvi na hiljade evra dnevno, a da policijski službenici zarađuju po 20 evra, kazao je Radović, dodajući da su na ulazu u zgradu Opštine pripadnici agencija "Gardijan" "koja je u izborima štitila štabove DPS po Budvi".





Prethodno, službenici privatnog obezbeđenja nisu jutros dozvolili predsedniku Opštine Marku Careviću i šefu kabineta Nikoli Jovanoviću da uđu zgradu u zgradu opštine. Carević je zajedno sa šefom kabineta Nikolom Jovanovićem izguran iz zgrade Opštine.





Carević je otišao u stanicu policiju da podnese krivičnu prijavu.

Prema njegovim rečima, na spisku nema pečata, delovodnika.

- Mimo tendera dovedena je privatna agencija, a Opština ima agenciju za obezbeđenje sa kojom je zaključen ugovor, kazao je Carević.





Bivši predsednik opštine Budve i odbornik Demokrata Dragan Krapović vraćen je sa ulaza, jer ga, kako mu je rečeno, nema na spisku. Krapović je pitaoko je sastavljao spisak, "da li vlasnik agencije ili Milo Đukanović.





-Na svakog građanina je po jedan pripadnik obezbeđenja. Ko je platio obezbeđenje, pita Krapović ističući je da je u pitanju agencije "Gardijan", vlasništvo Darka Perovića.





Odbornik Demokrata Krapović podneo je prijavu policiji protiv osoba iz privatnog obezbeđenja koje su ga sprečile da uđe na svoje radno mesto.

Pripadnici agencije na grub način iz zgrade Opštine su izgurali i kamermana Televizije Vijesti.





Opština Budva danas, kao ni juče, nije otvorena za građane.





Podsetimo, prvi put u istoriji Crne Gore, policija je juče zatvorila lokalnu upravu. Dogodilo se to u Budvi.





Umesto zaposlenih i čelnika Budve, u zgradu opštine je ušla policija.





Pravni zastupnik Opštine Budva, Vladan Bojić je kazao da se desilo nešto što se ne pamti, da Opština bude pretvorena u policijsku stanicu.





Zbog aktuelne političke situacije u ovom gradu, vrata Opštine Budva su zatvorena za građane.





- Do kada će ova situacija trajati, još uvek nije poznato, kazala je sekretarka Sekreterijata za lokalnu samoupravu Milijana Vukotić- Jelušić, ističući da nju, kao lice koje je odgovorno za rad Građanskog biroa i prijem stranaka, niko nije obavestio zvaničnim saopštenjem i bilo kojim aktom da danas Opština neće raditi.