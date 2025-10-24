CRVENI FIKSEVI: Damak oslabljen na Šabab
* Saragosi preti potop u Hihonu
KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU
Hetafe (Španija 1) 2 Bilbao – Hetafe 1 (kvota, 1.70)
Damak (S. Arabija 1) 2 Šabab – Damak 1 (1.60)
Saragosa (Španija 2) 2 Hihon – Saragosa 1 (1.90)
Kasteljon (Španija 2) 2 Almerija – Kasteljon 1 (1.90)
Valensijen (Francuska 3) 2 Valensijen – Kuvelji 1 -
Kingdao VK (Kina 1) 2 Kingdao VK – Čangdu 2 (1.45)
Midelfart (Danska 2) 2 Kolding – Midelfart 1 (1.50)
Gilingem (Eng. Liga 2) 2 Gilingem – Salford 2 (2.60)
Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ŠOK ZA ŠOKOM! Srbija ostaje bez selektora
KAO grom iz vedra neba!
23. 10. 2025. u 12:39
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!
Najnovije vesti iz sveta sporta su šokantne.
23. 10. 2025. u 16:05
Komentari (0)