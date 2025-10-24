TIP

CRVENI FIKSEVI: Damak oslabljen na Šabab

Žarko Urošević

24. 10. 2025. u 09:15

* Saragosi preti potop u Hihonu

ЦРВЕНИ ФИКСЕВИ: Дамак ослабљен на Шабаб

FOTO: Nebojša Paraušić

KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU

Hetafe (Španija 1) 2 Bilbao – Hetafe 1   (kvota, 1.70)

Damak (S. Arabija 1) 2 Šabab – Damak 1   (1.60)

Saragosa (Španija 2) 2 Hihon – Saragosa 1 (1.90)

Kasteljon (Španija 2) 2 Almerija – Kasteljon 1 (1.90)

Valensijen (Francuska 3) 2 Valensijen – Kuvelji 1 -

Kingdao VK (Kina 1) 2 Kingdao VK – Čangdu 2 (1.45)

Midelfart (Danska 2) 2 Kolding – Midelfart 1   (1.50)

Gilingem (Eng. Liga 2) 2 Gilingem – Salford 2   (2.60)

Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.

