ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Četvrtak
18.45 Bran - Arhus |2+ (2.17)
20.00 Barnli U21 - Vulvs U21 |2+ (1.95)
Kvota: 4.23
Preporučujemo
PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
26. 11. 2026. u 09:29
JURIMO PETI U NIZU! Evo današnjeg Tip tiketa
26. 11. 2026. u 09:17
OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
26. 11. 2026. u 08:20
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
26. 11. 2026. u 08:04
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
"Ne mogu da pričam za ceo tim, ali jasno je..." Oglasio se košarkaš Crvene zvezde nakon ubedljivog poraza od Virtusa!
Nakon ubedljivog poraza Zvezde u Beogradu od Vritusa 84:108 utiske je izneo košarkaš crveno-belih David Kramer.
24. 11. 2026. u 22:02
Sada i zvanično! Evo kada se Janik Siner vraća na teren
Poznato kada će Janik Siner ponovo na teniske terene.
24. 11. 2026. u 15:50
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)