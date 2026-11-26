PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.
Četvrtak
18.45 Dinamo Zagreb - Bajer Leverkuzen |1-3&||1-3 (1.80)
21.00 Gent - Crvena zvezda GG (1.68)
21.00 Hofenhajm - Šturm Grac |1-3&||1-3 (1.78)
Ukupna kvota: 5.38
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