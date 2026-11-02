Vreme za revanš je stiglo? "Karamele" još nemaju pobedu u gostima

Njukasl dočekuje Everton u devetom kolu Premijer lige, samo četiri dana nakon što su se isti rivali sastali u Liga kupu, kada su "karamele" ubedljivo slavile sa 3:1.

Alun Roberts / imago sportfotodienst / Profimedia

Svrake sada ima priliku za revanš, ali će morati da poprave igru u odbrani koja je jedna od najslabijih među ekipama iz gornjeg dela tabele.

Njukasl je u dosadašnjih osam prvenstvenih utakmica osvojio 12 bodova i nalazi se u gornjoj polovini tabele. Posle dva uzastopna poraza od Koventrija i Aston Vile, uspeo je da savlada Kristal Palas sa 2:0.

Ipak, ekipa Matijasa Jajslea ima problema sa defanzivnom organizacijom, pošto je primila 14 golova. Posebno zabrinjava činjenica da još nije sačuvala mrežu na domaćem terenu u svim takmičenjima ove sezone.

Everton je osvojio bod manje, ali u prvenstvu dolazi posle dva uzastopna poraza bez postignutog gola. Ipak, trijumf nad Njukaslom u Kupu sigurno je podigao samopouzdanje ekipe Dejvida Mojesa. Gosti, međutim, još nemaju pobedu na četiri ovosezonska prvenstvena gostovanja.

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