Kriza drma "čelični skvadron" ali pritisak i STRAH OD PORAZA je na gostima
Atletik dočekuje Searu u 36. kolu brazilske Serije B, u susretu dve ekipe kojima su bodovi veoma važni u završnici prvenstva.
Domaćin je na 14. mestu sa 44 boda, dok gosti imaju bod manje i nalaze se na 16. poziciji, neposredno iznad zone ispadanja.
Atletik je u ozbiljnoj rezultatskoj krizi i već sedam utakmica ne zna za pobedu. U tom periodu zabeležio je četiri remija i tri poraza, a u prethodnom kolu izgubio je od Operarija rezultatom 0:1. Ipak, domaćin je obezbedio opstanak, pa će pritisak biti nešto manji nego kod protivnika.
Seara takođe ima dosta problema. Posle poraza od Gojasa (0:2) prekinut je niz od pet utakmica bez poraza na domaćem terenu. Ekipa Danijela Pauliste nije pobedila u poslednja tri kola i još joj je potreban bodovni učinak kako bi osigurala opstanak. Gostima će nedostajati suspendovani Žoao Gabrijel, kao i nekoliko povređenih igrača.
Oba tima imaju razloge da budu oprezna, ali je pritisak rezultata izraženiji na strani Seare. Očekuje nas neizvesna utakmica u kojoj bi strah od poraza mogao da ima značajnu ulogu.
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