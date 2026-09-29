EVROLIGAŠKI ŠPANSKI TVISTER: Mirotić i Šorts pale motore u novoj areni – Baskonija na teškom ispitu!

Večeras od 20:30 časa, spektakularna, novoizgrađena Roig Arena biće poprište žestokog španskog okršaja u 2. kolu Evrolige. KK Valensija dočekuje KK Baskoniju u meču u kojem obe ekipe traže hitan popravni ispit nakon bolnih šokova koje su doživele tokom proteklog vikenda.

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Valensija dočekuje Baskoniju u meču u kojem obe ekipe traže hitan popravni ispit nakon bolnih šokova koje su doživele tokom proteklog vikenda. Ako volite efikasnu košarku i mečeve na "poslednji posed", ovaj duel jednostavno ne smete propustiti – a mi smo spremili detaljnu analizu i dobitne kladioničarske tipove!

Valensija je tokom leta napravila respektabilan sastav sa jasnim evroligaškim ambicijama, ali je start sezone u domaćem prvenstvu doneo hladan tuš. Poraz na domaćem terenu od autsajdera Ljeide (100:105) ogolio je sve mane u defanzivnoj postavki tima. Ipak, napadački arsenal koji poseduje ovaj tim je zastrašujući. Iskusni Nikola Mirotić preuzeo je ulogu lidera i tradicionalno pruža svoje najbolje partije upravo protiv Baskonije. Superbrzi Ti Džej Šorts diktira tempo koji malo koja odbrana u Evropi može da isprati.

Gosti iz Vitorije takođe ne blistaju na startu nove kampanje. Nakon teškog poraza od Olimpijakosa u prvom kolu Evrolige (89:106), jedva su preživeli gostovanje Burgosu u ACB ligi (98:97). Pablo Galbijati još uvek pokušava da uigra potpuno remontovan roster, što se dramatično odražava na igru u odbrani.

Kada Markus Hauard uđe u zonu, odbrana ne postoji. On je prva, druga i treća opcija u napadu Baskonije. Tadas Sedekerskis radi ogroman posao u reketu, ali Baskoniji hronično nedostaje veći doprinos sa klupe i kreacija na poziciji plejmejkera. Odbrana na spoljnim pozicijama im je izuzetno ranjiva, što je protiv igrača profilisanih kao Šorts recept za katastrofu.

Ono što posebno bode oči kladioničarima jeste podatak da je Valensija prošle sezone dobila oba međusobna meča u regularnom delu. Takođe, njihovi dueli uvek donose brzu košarku – prosek poena na poslednjih pet susreta iznosi preko 165 poena po meču.

NAŠ TIP: 180,5 (1.85)

