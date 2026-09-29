SPEKTAKL NA BOSFORU! Odbrane, šta je to? Efes i Real "punjenje" kakvo se ne pamti
Ako volite tvrdu košarku, defanzivne rotacije i utakmice na mali broj poena, večerašnji okršaj između Anadolu Efesa i Real Madrida (19:00) slobodno preskočite.
Ali, ako ste ljubitelj NBA ritma, paklene tranzicije i prave šuterske rapsodije – na pravom ste mestu! Sve analize i parametri uoči ovog evroligaškog derbija upućuju na samo jedno: večeras nas očekuje brutalan plus poena i "punjenje" koševa kakvo se ne pamti
Oba tima su u novu sezonu ušla sa zastrašujućim ofanzivnim arsenalom, ali i sa očiglednim problemima na drugoj strani terena. Kada u petorci imate majstore poput Majka Džejmsa (koji je Barseloni već spakovao 22 poena) i Darija Šarića, jasno je da Efes igra na koš više.
Pablo Laso forsira brzu košarku, a činjenica da je Efes u prvom kolu primio čak 89 poena dovoljno govori o defanzivnoj (ne)probojnosti turskog tima.
Sa druge strane stiže ranjeni kralj iz Madrida. Real je u Dubaiju odigrao meč na neverovatno brz ritam, ali je poražen 78:77 u susretu koji je lako mogao da ode u debeo plus da Madriđani nisu potpuno zatajili u samom finišu meča. Sa napadačkim potencijalom koji poseduju, izvesno je da se mrežice u Istanbulu neće smirivati.
Postoje tri ključna razloga zašto će ovaj meč otići u visok broj poena. Izostanci defanzivaca. Efes večeras igra bez dva izuzetna odbrambena i skok-igrača – Isaije Kordinijea i Georgiosa Papajanisa. Real stiže bez "razorne kugle" u reketu, Usmana Garube. Bez ovih defanzivnih stubova, reketi će biti "autoput" za lake poene.
Trči i pucaj filozofija. Pablo Laso i Pedro Martinez neće daviti loptu. Napadi će se završavati u ranoj fazi, pre nego što se odbrane uopšte postave.
Imperativ nakon poraza: Oba tima su startovala porazima (Efes 82:89, Real 77:78). Kada su ovakvi giganti pod pritiskom, oni se uzdaju u svoje najjače oružje – surovi napadački kvalitet.
Spremite se, večeras u Istanbulu odbrane neće postojati. Ovo će biti čista košarkaška poezija na veliki broj poseda i revolveraški obračun u kojem će plus poena biti zagarantovan!
NAŠ TIP: 173,5+ (1.85)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
BORBA ZA VRH U JEREVANU: Jermenija i Crna Gora u okršaju za čelo grupe
28. 09. 2026. u 14:45
Rumuni žele osvetu za martovski poraz, ali biće teško bez vetra u leđa sa tribina
28. 09. 2026. u 14:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Dragan Mrđa isprozivao Partizan: Nije mi ih žao, osam godina su otimali na sve strane!
Oštre reči Dragana Mrđe u vezi FK Partizan.
28. 09. 2026. u 19:35 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Komentari (0)