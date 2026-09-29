SPEKTAKL NA BOSFORU! Odbrane, šta je to? Efes i Real "punjenje" kakvo se ne pamti

Ako volite tvrdu košarku, defanzivne rotacije i utakmice na mali broj poena, večerašnji okršaj između Anadolu Efesa i Real Madrida (19:00) slobodno preskočite.

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Ali, ako ste ljubitelj NBA ritma, paklene tranzicije i prave šuterske rapsodije – na pravom ste mestu! Sve analize i parametri uoči ovog evroligaškog derbija upućuju na samo jedno: večeras nas očekuje brutalan plus poena i "punjenje" koševa kakvo se ne pamti

Oba tima su u novu sezonu ušla sa zastrašujućim ofanzivnim arsenalom, ali i sa očiglednim problemima na drugoj strani terena. Kada u petorci imate majstore poput Majka Džejmsa (koji je Barseloni već spakovao 22 poena) i Darija Šarića, jasno je da Efes igra na koš više.

Pablo Laso forsira brzu košarku, a činjenica da je Efes u prvom kolu primio čak 89 poena dovoljno govori o defanzivnoj (ne)probojnosti turskog tima.

Sa druge strane stiže ranjeni kralj iz Madrida. Real je u Dubaiju odigrao meč na neverovatno brz ritam, ali je poražen 78:77 u susretu koji je lako mogao da ode u debeo plus da Madriđani nisu potpuno zatajili u samom finišu meča. Sa napadačkim potencijalom koji poseduju, izvesno je da se mrežice u Istanbulu neće smirivati.

Postoje tri ključna razloga zašto će ovaj meč otići u visok broj poena. Izostanci defanzivaca. Efes večeras igra bez dva izuzetna odbrambena i skok-igrača – Isaije Kordinijea i Georgiosa Papajanisa. Real stiže bez "razorne kugle" u reketu, Usmana Garube. Bez ovih defanzivnih stubova, reketi će biti "autoput" za lake poene.

Trči i pucaj filozofija. Pablo Laso i Pedro Martinez neće daviti loptu. Napadi će se završavati u ranoj fazi, pre nego što se odbrane uopšte postave.

Imperativ nakon poraza: Oba tima su startovala porazima (Efes 82:89, Real 77:78). Kada su ovakvi giganti pod pritiskom, oni se uzdaju u svoje najjače oružje – surovi napadački kvalitet.

Spremite se, večeras u Istanbulu odbrane neće postojati. Ovo će biti čista košarkaška poezija na veliki broj poseda i revolveraški obračun u kojem će plus poena biti zagarantovan!

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