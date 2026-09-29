TIP ostali sportovi

SPEKTAKL NA BOSFORU! Odbrane, šta je to? Efes i Real "punjenje" kakvo se ne pamti

М.П.

29. 09. 2026. u 10:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ako volite tvrdu košarku, defanzivne rotacije i utakmice na mali broj poena, večerašnji okršaj između Anadolu Efesa i Real Madrida (19:00) slobodno preskočite.

СПЕКТАКЛ НА БОСФОРУ! Одбране, шта је то? Ефес и Реал пуњење какво се не памти

Foto: Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ali, ako ste ljubitelj NBA ritma, paklene tranzicije i prave šuterske rapsodije – na pravom ste mestu! Sve analize i parametri uoči ovog evroligaškog derbija upućuju na samo jedno: večeras nas očekuje brutalan plus poena i "punjenje" koševa kakvo se ne pamti

Oba tima su u novu sezonu ušla sa zastrašujućim ofanzivnim arsenalom, ali i sa očiglednim problemima na drugoj strani terena. Kada u petorci imate majstore poput Majka Džejmsa (koji je Barseloni već spakovao 22 poena) i Darija Šarića, jasno je da Efes igra na koš više.

Pablo Laso forsira brzu košarku, a činjenica da je Efes u prvom kolu primio čak 89 poena dovoljno govori o defanzivnoj (ne)probojnosti turskog tima.

Sa druge strane stiže ranjeni kralj iz Madrida. Real je u Dubaiju odigrao meč na neverovatno brz ritam, ali je poražen 78:77 u susretu koji je lako mogao da ode u debeo plus da Madriđani nisu potpuno zatajili u samom finišu meča. Sa napadačkim potencijalom koji poseduju, izvesno je da se mrežice u Istanbulu neće smirivati.

Postoje tri ključna razloga zašto će ovaj meč otići u visok broj poena. Izostanci defanzivaca. Efes večeras igra bez dva izuzetna odbrambena i skok-igrača – Isaije Kordinijea i Georgiosa Papajanisa. Real stiže bez "razorne kugle" u reketu, Usmana Garube. Bez ovih defanzivnih stubova, reketi će biti "autoput" za lake poene.

Trči i pucaj filozofija. Pablo Laso i Pedro Martinez neće daviti loptu. Napadi će se završavati u ranoj fazi, pre nego što se odbrane uopšte postave.

Imperativ nakon poraza: Oba tima su startovala porazima (Efes 82:89, Real 77:78). Kada su ovakvi giganti pod pritiskom, oni se uzdaju u svoje najjače oružje – surovi napadački kvalitet.

Spremite se, večeras u Istanbulu odbrane neće postojati. Ovo će biti čista košarkaška poezija na veliki broj poseda i revolveraški obračun u kojem će plus poena biti zagarantovan!

NAŠ TIP: 173,5+ (1.85)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Ugašena Petrohemija u Pančevu
Društvo

0 0

Ugašena Petrohemija u Pančevu

PANČEVO je proteklog vikenda ušlo u fazu tišine koja najavljuje veliku tehnološku modernizaciju jer je u subotu, 26. septembra, zvanično je zaustavljena proizvodnja u HIP Petrohemiji, čime je označen start ambicioznog i logistički izuzetno složenog kapitalnog remonta.

28. 09. 2026. u 22:32 >> 23:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POTROŠIO SAM SVE PARE SA RAČUNA: Aca Sofronijević uložio u biznis i ostao bez dinara - Sve je bilo papreno skupo

"POTROŠIO SAM SVE PARE SA RAČUNA": Aca Sofronijević uložio u biznis i ostao bez dinara - "Sve je bilo papreno skupo"