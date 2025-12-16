RITAM DANAŠNJE UTAKMICE ĆE MU PRIJATI: Kodi je podbacio u derbiju!

KODI Miler-Mekintajer je naš današnji izbor.

Photo: Bosna BH Telecom/Ednan Turalic

Amerikanac je ove sezone jedan od najbitnijih igrača u sistemu i do sada je beležio dobre brojke.

Ipak, prošle nedelje je podbacio u derbiju, protiv Partizana je ubacio samo 6 poena za 30 minuta na terenu.

Kodi voli da igra u tranziciji i ritam današnje utakmice će mu odgovarati, Hapoel je takođe tim koji voli da igra brzo.

Verujemo da će prebaciti granicu.

NAŠ TIP: Kodi Miler-Mekintajer +13,5 (kvota 1,90)

