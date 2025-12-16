RITAM DANAŠNJE UTAKMICE ĆE MU PRIJATI: Kodi je podbacio u derbiju!
KODI Miler-Mekintajer je naš današnji izbor.
Amerikanac je ove sezone jedan od najbitnijih igrača u sistemu i do sada je beležio dobre brojke.
Ipak, prošle nedelje je podbacio u derbiju, protiv Partizana je ubacio samo 6 poena za 30 minuta na terenu.
Kodi voli da igra u tranziciji i ritam današnje utakmice će mu odgovarati, Hapoel je takođe tim koji voli da igra brzo.
Verujemo da će prebaciti granicu.
NAŠ TIP: Kodi Miler-Mekintajer +13,5 (kvota 1,90)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
16. 12. 2025. u 10:00
CRVENO-BELI NAKON TEŠKOG PORAZA GOSTUJU LIDERU: Hapoel po prvi put igra u punoj dvorani
16. 12. 2025. u 07:51 >> 07:51
VALENSIJA JE RAVNOPRAVNA SA SVIMA: Olimpijakos je u problemu
16. 12. 2025. u 08:10
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)