MONAKO PADA U BEOGRADU! Partizan na krilima pune "Arene" ruši DŽejmsa i družinu

POBEDU koja bi mogla da im vrati sezonu na pravi put košarkaši Partizana tražiće pred svojim navijačima protiv Monaka kojeg će ugostiti u desetom kolu Evrolige (20.30).

FOTO: N. Skenderija

Nije Partizan otvorio Evroligu kako je očekivao, uložen je veliki novac i pričalo se o napadu na mesta koja vode u plej-of, ali slaba igra i povrede koje konstantno muče ekipu dovele su do toga da "crno-beli" imaju skor 3-6 nakon devet uvodnih kola.

Znaju u redovima domaćina da to nikako nije dovoljno, potrebno je da se ekipa pokrene nakon četiri uzastopna poarza od kojih su posebno bolni bili oni protiv Barselone i Olimpijakosa, i duel sa Monakom je idealna prilika za to.

Na teren se vraća Džabari Parker koji je propustio poslednja dva evroligaška duela, Kalates i Bruno Fernando izgledaju sve bolje i oni će biti glavno oružje Željka Obradovića na večerašnjem duelu.

Zbog povreda neće biti Karlika Džonsa, kao ni Vanje Marinkovića, odnosno Arijana Lakića i neko će morati da nadomesti izostanke srpskih košarkaša koji su umeli da unesu energiju kada uđu u igru.

To se najviše zamera Partizanu ove sezone, igrači ne deluju dovoljno motivisano na parketu, ne bore se za svaku loptu i Obradović to mora popraviti kako bi se njegova ekipa vratila na pravi kolosek.

Više puta je devetostuki osvajač Evrolige napominjao da ekipa ne poštuje dogovor iz svlačionice što ide na ruku i igračima i treneru, to se jednostavno ne sme dešavati, ali deluje da bi par pobeda rešilo probleme koje imaju "crno-beli".

Nakon Monaka im sleduje duel sa Asvelom, sjajna prilika da se upišu dva vezana trijumfa i očekujemo da vidimo fokusiran i odlučan Partizan ove nedelje u Evroligi.

Što se tiče gostiju, oni igraju kako se od njih očekuje, upisali su šest pobeda za sada, Majk Džejms odlično komanduje ekikom i prošlogodišnjem finalisti nema šta da se zameri nakon devet odigranih utakmica.

Večerašnji susret dočekuju u seriji od tri vezana trijumfa i sigurno im pripada uloga favorita, ali Partizan je često umeo da bude neugodan protivnik za "kneževe" od kada se vratio u Evroligu i slavio je na tri od prethodnih pet međusobnih duela.

Mi predlažemo fiks na "parni valjak" kojem je preko potreban pobeda, kao što smo već rekli očekujemo da budu dosta bolje pripremljeni nego inače, da istraju čitavih 40 minuta, da nemaju padove u igri koji su se prečesto dešavali ove sezone i verujemo da mogu do trijumfa protiv čete Bilija Spanulisa.

