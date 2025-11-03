U PARIZU SU ISPALI U PRVOM KOLU: DŽumhur i Firnli sada vode bitku u Atini
DžUMHUR i Firnli će se sastati u prvom kolu Atine.
Damir je nedavno ostvario dve pobede u kvalifikacijama za masters u Parizu i tako se plasirao u glavni žreb.
Ipak, već u prvom kolu je eliminisan, bolji od njega bio je Fransisko Serundolo rezultatom 2:0 (6:3,6:3).
Britanac je takođe ispao u prvom kolu mastersa u Francuskoj nakon što je uspešno odradio kvalifijacije.
Verujemo da će granica gemova biti prebačena.
NAŠ TIP: +21,5 (kvota 1,68)
