U PARIZU SU ISPALI U PRVOM KOLU: DŽumhur i Firnli sada vode bitku u Atini

DžUMHUR i Firnli će se sastati u prvom kolu Atine.

FOTO: N. Paraušić

Damir je nedavno ostvario dve pobede u kvalifikacijama za masters u Parizu i tako se plasirao u glavni žreb.

Ipak, već u prvom kolu je eliminisan, bolji od njega bio je Fransisko Serundolo rezultatom 2:0 (6:3,6:3).

Britanac je takođe ispao u prvom kolu mastersa u Francuskoj nakon što je uspešno odradio kvalifijacije.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +21,5 (kvota 1,68)

