TRI FINALA JE IZGUBIO OVE SEZONE: Fokina će biti maksimalno motivisan da stigne do prve titule

Marko Milosavljević

26. 10. 2025. u 09:00

DAVIDOVIČ Fokina i Žoao Fonseka će se sasati u finalu Bazela.

Tanjug/AP

Španski teniser trenutno igra sjajan tenis, a od krucijalnog značaja je to što se nije previše istrošio.

Poslednja dva protivnika su mu predala meč nakon jednog odigranog seta, najpre Kasper Rud, a zatim i Igo Imber.

Fokina će danas biti maksimalno motivisan, iz prostog razloga što još uvek nije osvojio trofej, a ove sezone je izgubio čak tri finala.

Verujemo da će savladati mladog Brazilca i osvojiti svoju prvu titulu.

NAŠ TIP: Davidovič Fokina - Fonseka 1 (kvota 2,00)

