TRI FINALA JE IZGUBIO OVE SEZONE: Fokina će biti maksimalno motivisan da stigne do prve titule
DAVIDOVIČ Fokina i Žoao Fonseka će se sasati u finalu Bazela.
Španski teniser trenutno igra sjajan tenis, a od krucijalnog značaja je to što se nije previše istrošio.
Poslednja dva protivnika su mu predala meč nakon jednog odigranog seta, najpre Kasper Rud, a zatim i Igo Imber.
Fokina će danas biti maksimalno motivisan, iz prostog razloga što još uvek nije osvojio trofej, a ove sezone je izgubio čak tri finala.
Verujemo da će savladati mladog Brazilca i osvojiti svoju prvu titulu.
NAŠ TIP: Davidovič Fokina - Fonseka 1 (kvota 2,00)
