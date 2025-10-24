BUBLIK JE NEZGODAN U DVORANI: Siner se u potpunosti oporavio
JANIK Siner i Aleksandar Bublik će odmeriti snage u četvrtfinalu Beča.
Italijan je u Sinsinatiju doživeo povredu zbog koje je morao da preda meč Talonu Griksporu, međutim, brzo se oporavio.
Osvojio je egzibiocioni turnir u Saudijskoj Arabiji savladavši u finalu Karlosa Alkaraza rezultatom 2:0 (6:2,6:4).
U prvom kolu Beča savladao je Danijela Altmajera, da bi dan kasnije bio bolji i od Flavija Kobolija.
Bublik je neko ko sjajno servira u dvoranskim uslovima i verujemo da će granica gemova biti prebačena.
NAŠ TIP: +19,5 (kvota 1,57)
