BUBLIK JE NEZGODAN U DVORANI: Siner se u potpunosti oporavio

Marko Milosavljević

24. 10. 2025. u 12:18

JANIK Siner i Aleksandar Bublik će odmeriti snage u četvrtfinalu Beča.

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Italijan je u Sinsinatiju doživeo povredu zbog koje je morao da preda meč Talonu Griksporu, međutim, brzo se oporavio.

Osvojio je egzibiocioni turnir u Saudijskoj Arabiji savladavši u finalu Karlosa Alkaraza rezultatom 2:0 (6:2,6:4).

U prvom kolu Beča savladao je Danijela Altmajera, da bi dan kasnije bio bolji i od Flavija Kobolija.

Bublik je neko ko sjajno servira u dvoranskim uslovima i verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +19,5 (kvota 1,57)

