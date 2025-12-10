LOMIĆE SE TANJIRI I IGRATI SIRTAKI(S): Radnički na Čairu predstavio trenera, i to kakvog! (VIDEO/FOTO)
Fudbalski klub Radnički promovisao je Takisa Lemonisa u novog šefa stručnog štaba.
Odmah od dolaska na Čair videlo se da se radi o harizmatičnom stručnjaku, novinare je kupio rečenicom "oduševljen sam bojama kluba - mama me je pitala koje su boje kluba, kada sam rekao crveno-bele, rekla mi je da odmah potpišem", rekao je harizmatični Grk prilikom izlaska pred medije u neposrednom razgovoru.
Dugo na Čairu nije bilo ovako, raspoloženje na visokom nivou, osmesi iza, ali i ispred kamere koji najavljuju bolje sutra.
Potom se prešlo na protokolarni deo, Lemonis se obratio medijima.
- Sa lepim osećanjima i emocijama dolazim u Niš. Tokom karijere sam imao prilike da sarađujem sa dosta srpskih igrača. Radio sam pripreme sa Tozom Veselinovićem iz Novog Sada. Srbija i Grčka su prijateljski i slični narodi. Srećan sam što se nalazim ovde i želeo bih da se zahvalim Upravi i prvom čoveku kluba Ivici Tončevu na poverenju. Želim da napravimo rezultate kakve priželjkujemo. Uprava mi je predočila planove i to je bilo dovoljno da se zainteresujem. Znam kakva je situacija u klubu, izazov je veliki, ali je i to presudilo da dođem u Radnički - rekao je Lemonis koji je dodao da je pratio Radnički u prethodnom periodu.
- Gledao sam dvanaest mečeva Radničkog, upoznat sam sa dosta stvari. Mislim da sam došao u pravom trenutku. Imamo još dve utakmice, a onda sledi pauza koja će nam pomoći da se što bolje pripremimo i upoznamo - zaključio je novi šef struke Lemonis.
U neposrednom razgovoru sa novinarima nakon predstavljanja novi trener Radničkog upitan je hoće li doći do lomljenja tanjira na "Čairu", na šta je on rekao da za tako nešto čekamo april i bolje rezultate.
Sportski direktor Radničkog Goran Stojiljković kaže da je izbor šefa struke sa ovako bogatim iskustvom pun pogodak.
- Nadam se da će posle svih problema koje smo imali ove godine, ovo rešenje doneti uspeh, kao i osmeh na licima navijača, svim Nišijama. Nadam se da će atmosfera biti pozitivnija i da će u narednom periodu sve biti mnogo bolje. Angažovali smo izuzetnog stručnjaka, sa velikim iskustvom i bogatom karijerom. Drago mi je što imam ovakvog čoveka pored sebe, želim mu puno sreće, da se što pre uklopi u ekipu i upozna igrače jer nas uskoro čeka utakmica protiv Novog Pazara. Zahvaljujem gospodinu Lemonisu što je prihvatio poziv da dođe i pomogne nam da ostvarimo zacrtane ciljeve - zaključio je Stojiljkovć.
