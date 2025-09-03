TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu

Marko Milosavljević

03. 09. 2025. u 07:14

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih i košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за среду

Sreda

15.30 Litvanija - Češka h1 -4,5 (1,50)

19.30 Finska - Nemačka Tim2 +98,5 (1,95)

20.15 Turska - Srbija 2 (1,50)

Kvota: 4,39

