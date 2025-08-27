ČEHOVO ISKUSTVO IGRA ULOGU: Fonseka igra promenljivo

ŽOAO Fonseka i Tomaš Mahač će odmeiriti snage u drugom kolu Ju-Es opena.

Foto: Profimedia

Brazilac je još uvek mlad i nije teniser koji može da igra dobro u kontinuitetu, u njegovoj igri ima dosta padova, ali sposoban je da odigra tenis na vrhunskom nivou.

Dugo je lomio Miomira Kecmanovića u prvom kolu, ali uspeo da reši meč u svoju korist posle samo tri seta. Prva dva je dobio u taj-brejku, dok je u trećem rezultat glasio 6:3.

Sa druge strane, Mahač je izuzetno talentovan igrač, dosta puta je svojim tenisom potvrdio da pripada svetskom vrhu i da mu malo fali da napravi još jedan korak napred.

Verujemo da će Čehovo iskustvo danas odigrsti ulogu



NAŠ TIP: Fonseka - Mahač 2 (kvota 1,85)

