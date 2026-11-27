BOŠKO OROVIĆ: Hamarbi pred promocijom
* Trener u Švedskoj, tipuje dve najkvalitetnije lige
ŠVEDSKA 1
Degerforš – Ergrite 12
Đurgarden – Heken 12
Halmštad – Mjalbi 1
Elfsborg – GAIS 1X
Geteborg – Sirijus 2
Kalmar – AIK 1X
Malme – Bromapojkarna 1
Vasteras – Hamarbi 2
ŠVEDSKA 2
Erebro – Enkoping 1
Varberg – Estersund 1
Norbi – Lunds 2
Poslednje prvenstene kolo igra se u Švedskoj. Iako ima isti broj bodova na vrhu tabale sa drugoplasiranim Sirijusom, lider Hamarbi je u prednosti zbog bolje gol razlike i međusobnog skora, što znači da drži sve u svojim rukama i da mu pobeda protiv Vasetrasa garantuje titulu. Trebalo bi i Halmštad da pobedom izbegne ispadanje iz lige. Za opstanak se bori i Ergrite, gostuje poslednjem Degerforšu, ali na ovom meču može svašta da bude.
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