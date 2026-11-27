* Trener u Švedskoj, tipuje dve najkvalitetnije lige

Andy Buenning / imago sportfotodienst / Profimedia

ŠVEDSKA 1

Degerforš – Ergrite 12

Đurgarden – Heken 12

Halmštad – Mjalbi 1

Elfsborg – GAIS 1X

Geteborg – Sirijus 2

Kalmar – AIK 1X

Malme – Bromapojkarna 1

Vasteras – Hamarbi 2

ŠVEDSKA 2

Erebro – Enkoping 1

Varberg – Estersund 1

Norbi – Lunds 2

Poslednje prvenstene kolo igra se u Švedskoj. Iako ima isti broj bodova na vrhu tabale sa drugoplasiranim Sirijusom, lider Hamarbi je u prednosti zbog bolje gol razlike i međusobnog skora, što znači da drži sve u svojim rukama i da mu pobeda protiv Vasetrasa garantuje titulu. Trebalo bi i Halmštad da pobedom izbegne ispadanje iz lige. Za opstanak se bori i Ergrite, gostuje poslednjem Degerforšu, ali na ovom meču može svašta da bude.