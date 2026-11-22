PRONAĐENO TELO U APARTMANU NA SAVSKOM PUTU: Muškarac preminuo od uboda nožem, dve osobe pod lupom policije u Zagrebu
U APARTMANU na Savskom putu u Zagrebu noćas je pronađeno telo muškarca koji je preminuo od povreda dobijenih nožem.
Kako je izvestila zagrebačka policija, dojava o događaju primljena je oko 00:20 sati, nakon čega su policajci u apartmanu u Zagrebu pronašli mrtvog muškarca. Dve osobe nalaze se pod nadzorom policije.
Na mestu događaja u toku su uviđaj i kriminalističko istraživanje, nakon kojih bi trebalo da bude poznato više okolnosti ovog slučaja.
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