U APARTMANU na Savskom putu u Zagrebu noćas je pronađeno telo muškarca koji je preminuo od povreda dobijenih nožem.

Foto: Jutjub printskrin/MUP HR

Kako je izvestila zagrebačka policija, dojava o događaju primljena je oko 00:20 sati, nakon čega su policajci u apartmanu u Zagrebu pronašli mrtvog muškarca. Dve osobe nalaze se pod nadzorom policije.

Na mestu događaja u toku su uviđaj i kriminalističko istraživanje, nakon kojih bi trebalo da bude poznato više okolnosti ovog slučaja.