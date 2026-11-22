ZA pravoslavne vernike bliži se Božićni post, koji ove godine počinje u subotu, 28. novembra i traje punih 40 dana, sve do Badnjeg dana, 6. januara 2027. godine. Pošto post započinje u subotu, vernike već prvog vikenda očekuje blaži režim ishrane na ribi, dok će se pravila tokom narednih šest sedmica smenjivati u zavisnosti od dana u nedelji, velikih praznika i same završnice pred Božić, 7. januara.

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Iako je po crkvenom tipiku blaži od Vaskršnjeg i Petrovdanskog posta, Božićna četrdesetnica ima jasno definisan ritam kog se vernici pridržavaju.

Šta je isključeno sa trpeze?

Osnovno pravilo tokom svih 40 dana jeste potpuno izostavljanje namirnica životinjskog porekla. To podrazumeva da se ne konzumiraju:

Meso i mesne prerađevine

Mleko i svi mlečni proizvodi (sir, jogurt, pavlaka, maslac)

Jaja, kao i industrijski i domaći proizvodi koji ih sadrže u tragovima

Jelovnik se tokom ovog perioda bazira na povrću, voću, žitaricama, mahunarkama (pasulj, sočivo, leblebije), orašastim plodovima i biljnim uljima, dok je riba dozvoljena samo određenim danima.



Kalendar posta po danima: Voda, ulje ili riba?

U većem delu Božićnog posta važi sledeći nedeljni raspored:

Ponedeljak, sreda i petak – post na vodi: Hrana se priprema isključivo kuvanjem, pečenjem ili barenjem bez upotrebe bilo kakvog ulja. Na trpezi su čorbe od povrća, kuvani krompir, pirinač, pasulj na vodi, sveže i suvo voće.

Utorak i četvrtak – post na ulju: Dozvoljena je priprema hrane na biljnom ulju, kao i umerena konzumacija vina.

Subota i nedelja – post na ribi: Vikendom su, pored ulja i vina, dozvoljeni riba i morski plodovi (osim u poslednjoj sedmici posta).

Važni datumi i praznici u 2026. godini:

Veliki crkveni praznici donose razrešenje i kada padnu u posne dane – tako se na Vavedenje Presvete Bogorodice (petak, 4. decembar) umesto uobičajenog posta na vodi dozvoljavaju ulje i riba, dok Sveti Nikola (subota, 19. decembar) ove godine pada u subotu, kada je riba već predviđena redovnim pravilom.

S druge strane, poslednja sedmica pred Božić (od subote 2. januara do srede 6. januara 2027) znatno je stroža – tada se riba više ne jede ni vikendom, već se posti na ulju i vodi, dok se Badnji dan (sreda, 6. januar) tradicionalno provodi na strogom postu na vodi.

Više od promene jelovnika

Crkveno učenje jasno naglašava da post nije dijeta niti puko odricanje od određenih namirnica. Telesni post bez duhovnog truda nema puni smisao – vernici se tokom četrdesetnice pozivaju na uzdržavanje od loših misli, svađa, ogovaranja i gordosti, uz pojačanu molitvu, praštanje i činjenje dobrih dela.

Ko je oslobođen strogih pravila?

Pravila posta nisu kruta i prilagođavaju se životnim okolnostima i zdravstvenom stanju pojedinca. Trudnice, dojilje, deca, starije i iscrpljene osobe, kao i hronični bolesnici, ne bi trebalo da sprovode strogi post na svoju ruku. U takvim situacijama preporuka je da se način ishrane uskladi sa savetom lekara i blagoslovom parohijskog sveštenika ili duhovnika, jer je cilj posta duhovno uzdizanje, a ne ugrožavanje zdravlja.