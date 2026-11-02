Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

02. 11. 2026. u 09:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Ricardo Larreina / AFP / Profimedia

Ponedeljak

18.00 Heken (Ž) - Kristijanstad (Ž) |2+ (2.00)

20.00 Hal U21 - Derbi U21 |2+ (1.93)

Kvota: 3.93

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Nema šta da pitam Jelenu - imam ja svoju majku
Poznati

0 0

"Nema šta da pitam Jelenu - imam ja svoju majku"

JAVNOST već duže vreme sa velikim interesovanjem prati relacije između dve snaje porodice Đoković, Saške i Jelene. Nakon što je u martu 2023. godine na svet donela sina, Saška se ekspresno, za svega tri nedelje, vratila poslu i javnim nastupima. Govoreći o novoj životnoj ulozi, ona je otvoreno odgovorila i na pitanje da li usvaja Jelenine roditeljske savete.

01. 11. 2026. u 22:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOĆNE MORE BRISELA: Od koga strahuju moćnici EU? - Ko kome zadaje glavobolje?

NOĆNE MORE BRISELA: Od koga strahuju moćnici EU? - Ko kome zadaje glavobolje?