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Forma domaćina je u padu: Gosti imaju ubedljivo najjači napad u ligi

О. М.

02. 11. 2026. u 09:13

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Helsinki gostuje ekipi VPS

Форма домаћина је у паду: Гости имају убедљиво најјачи напад у лиги

FOTO: Vlad Suheschi / imago sportfotodienst / Profimedia

VPS ima veoma tešku sezonu i trenutno zauzima šesto mesto u šampionskoj grupi sa 40 bodova iz 30 odigranih utakmica.

Forma domaćina je u padu, pošto u poslednja tri meča nije uspeo da zabeleži pobedu. U tom periodu doživeo je dva uzastopna poraza, a zatim odigrao nerešeno. Negativna gol-razlika ukazuje na probleme i u napadu i u odbrani.

HJK Helsinki igra odlično i nalazi se na čelu tabele sa 55 bodova posle 30 kola. Gosti su u sjajnoj formi i nisu poraženi u poslednjih pet prvenstvenih utakmica, uz četiri pobede i jedan remi. Imaju ubedljivo najefikasniji napad u ligi, mada odbrana ponekad pokazuje slabosti.

HJK vodi žestoku borbu za titulu i pobeda mu je neophodna protiv rivala koji je u velikoj krizi i više nema izgleda za bolji plasman. I tradicija je na strani gostiju, koji su slavili u poslednja dva međusobna susreta.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,34)

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