Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

02. 11. 2026. u 08:26

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

YASIN AKGUL / AFP / Profimedia

Ponedeljak

18.00 Radnički Niš - Železničar Pančevo D 1-2 (1.65)
18.30 Sasuolo - Fiorentina |1-3&||1-3 (1.82)
21.00 Deportivo - Osasuna D 1-2 (1.60)

Ukupna kvota: 4.80

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