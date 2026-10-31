Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg Tip tiketa

Немања Пејчић

31. 10. 2026. u 08:57

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimljivih predloga.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег Тип тикета

Foto: Craig Mercer / Alamy / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota

15.00 Hajduk Split - Gorica 1 (1.30)

15.00 Jablonec - Slavija Prag 2 (1.70)

16.00 Mančester Siti - Brajton 1 (1.70)

Kvota: 3.76

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