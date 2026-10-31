TIP DANA: "Plavci" jure prvo mesto, "čiope" nemaju šta da traže na Vindzor parku

Domaćin ne zna za poraz na poslednjih pet mečeva.

Â©INPHO/Laszlo Geczo / imago sportfotodienst / Profimedia

Linfild igra veoma dobru sezonu i zasluženo zauzima drugo mesto na tabeli sa 32 boda iz 13 utakmica. Ne zna za poraz na poslednjih pet mečeva, tokom kojih je ostvario četiri pobede. Gol-razlika 20:10 potvrđuje efikasnost napada i prilično sigurnu igru u odbrani.

S druge strane, Danganon beleži slabe rezultate i trenutno se nalazi na devetom mestu sa 14 bodova iz 12 utakmica.

Gosti su u rezultatskoj krizi i već nekoliko prvenstvenih kola ne uspevaju da stignu do pobede. Gol-razlika 12:17 ukazuje na probleme u realizaciji, ali i na nesigurnost odbrambene linije.

Razlika u kvalitetu i trenutnoj formi između dve ekipe je velika. Linfild igra pred svojim navijačima i želi da se približi vodećoj poziciji, dok se Danganon nalazi u ozbiljnim problemima.

Sve ukazuje na rutinsku pobedu domaćina, koji u ovaj susret ulazi kao izraziti favorit.

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