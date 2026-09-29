SAM ZA VOLANOM, NAROD U ČUDU: Vučić otkrio kako ljudi reaguju kad ga vide da vozi automobil (VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" krenuo je juče u borbu za Srbiju kao običan građanin kao što je prethodno i najavio. Sinoć se javnosti obratio putem lajva na društvenim mrežama, a tom prilikom je odgovarao i na zanimljiva pitanja.

Foto: Printskrin TikTok/jasamaleksandar

Dakle, Vučić obilazi Srbiju bez šofera već sam za volanom svoje škode!

A na pitanje kako ljudi reaguju na to što sam seda za volan, Vučić kaže: Hvataju se za džepove, da vade telefon, da slikaju!

Podsećamo Vućić je juče posetio Požarevac i Kasidol gde su ga dočekali borjni ljudi sa trobojakama i gde je imao priliku da upozna oca Dragane Mirković.

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