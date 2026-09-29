LUDILO BLOKADERA NEMA KRAJA: Na debatu ne smeju, ali bi Vučiću zabranili da priča, sada udarili i na Si-En-En
NAKON intervjua Aleksandra Vučića sa Fareedom Zakarijom u emisiji "Fareed Zakaria GPS", politikolog Filip Ejdus oglasio se na društvenoj mreži X, kritikujući CNN i voditelja zbog toga što su, kako je naveo, dali prostor prvom na listi i nosiocu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
Ejdus je Vučića optužio za podsticanje "agresivnog nacionalizma i zarobljavanje države", uz tvrdnju da se sada predstavlja kao "miroljubivi demokrata".
Dakle blokaderi ne smeju na debatu sa Vučićem, ali bi mu zabranili da priča.
Izgleda da su posebno su osetljivi kada, u nemogućim okolnostima, kao što je bio slučaj na "CNN" Vučić licem u lice sa jednim od najzahtevnijih novinara na svetu, Faridom Zakarijom, uspe da odbrani Srbiju i naše nacionalne interese!
Onda im je kriv i on i "CNN"!
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