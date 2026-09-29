Politika

NOVA KURTIJEVA PODRŠKA BLOKADERIMA: Studenti sigurno pobeđuju

В. Н.

29. 09. 2026. u 08:43

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NASTAVLjA se još snažnija podrška srbomrsca Aljbina Kurtija blokaderima!

НОВА КУРТИЈЕВА ПОДРШКА БЛОКАДЕРИМА: Студенти сигурно побеђују

Foto: Printskrin

Njegov sluga Nenad Rašić, objavio je novu podršku studentima blokaderima, sada tvrdi da osvajaju 55 posto podrške i sigurno pobeđuju Aleksandra Vučića!

Само који дан пре, и Рашићев посланик Лазар Радуловић похвалио се подршком блокадерској листи. Јасно је шта је Курти мислио када је из Загреба подржао блокадере и када је свом слуги Рашићу наредио да студентима да сву логистичку и финансијску подршку за рушење Вучића.

Kurti sa svojim Rašićem hapsi Srbe, otima zemlju srpskim domaćinima, maltretira i prebija naš narod, a studentima blokaderima pruža bezrezervnu podršku!

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