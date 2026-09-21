Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

Немања Пејчић

21. 09. 2026. u 08:42

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за понедељак

Fabio Fagiolini/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak

20.00 Petrolul - Čiksereda 1 (1.70)

20.00 Spartak Subotica - Voždovac 1 (1.77)

20.30 Specija - Viz Pezaro 1 (1.22)

Kvota: 3.67

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