Portugal gori: Prvi O Klasiko sezone donosi spektakl na "Dragau"
Porto i Benfika u nedelju uveče igraju prvi „O Klasiko“ ove sezone, a ovaj veliki portugalski derbi dočekuju na prve dve pozicije na tabeli.
Porto je posle šest kola savršen sa svih šest pobeda i ima dva boda više od Benfike.
Šampion Porto do sada je posebno impresivan u odbrani. Primio je samo dva gola u Primejra ligi, najmanje od svih ekipa, dok je do pobeda dolazio protiv Alverke, Rio Avea, Aruke, Akademika iz Vizeua, Moreiransea i Kaza Pije.
Ekipa Frančeska Fariolija prošle nedelje je slavila sa 4:1 na gostovanju Kaza Piji u Rio Majoru, što je bio odličan odgovor posle poraza od Mančester sitija u Ligi šampiona. Porto je preokrenuo posle ranog zaostatka, a strelci su bili Andre Silva, Jakub Kivjor, Borha Sains i Santijago Himenez.
Porto bi pobedom izjednačio prošlosezonski start od sedam uzastopnih trijumfa. Benfika je, međutim, prošle sezone zaustavila njegov pobednički niz upravo na „Dragau“, odigravši 0:0. Lisabonski klub je neporažen na poslednja dva prvenstvena gostovanja kod Porta, ali je na poslednjem susretu na ovom stadionu u Kupu Portugalije poražen sa 0:1.
Benfika je takođe odlično počela sezonu u Primejra ligi. Posle remija 2:2 sa Akademikom iz Vizeua na startu, nanizala je pet pobeda protiv Kaza Pije, Estorila, Maritima, Moreiransea i Žil Visentea. U tih šest utakmica postigla je 21 gol, najviše u ligi.
Napadačka snaga Benfike došla je do izražaja i u Ligi Evrope. Ekipa Marka Silve je na startu takmičenja savladala Milan sa 2:0 na "Đuzepe Meaci", iako je portugalski trener napravio veliki broj promena u sastavu. Golove su postigli Dodi Lukebakio i Jakub Kaminski.
Benfika u Primejra ligi nije poražena 55 utakmica, još od poraza od Kaza Pije u 19. kolu sezone 2024/25. Vangelis Pavlidis je sa sedam golova vodeći strelac lige, a posle nastupa sa klupe u Milanu očekuje se njegov povratak u startnu postavu.
Porto će biti bez Nehuena Peresa zbog povrede butine, dok su Žoao Košta i Zaidu Sanusi i dalje van stroja. Vasko Sousa, Andre Miranda i Samu Omorodion rade na povratku, dok su Viktor Frolhold i Oskar Pjetuševski u prilagođenom trenažnom procesu. Očekuje se da štoperski tandem čine Jakub Kivjor i Jan Bednarek, a Andre Silva bi trebalo da predvodi napad.
Benfika ima manje kadrovskih problema. Aleksander Bah se vratio u pun trenažni proces i konkuriše za mesto desnog beka, dok bi se u startnu postavu mogli vratiti Đanluka Prestijani i Rafa Silva. Pavlidis bi trebalo da ponovo bude predvodnik napada posle odmora u većem delu meča protiv Milana.
NAŠ TIP: GG
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