OBRAČUN GVARDIOLINIH UČENIKA: Mareska je motivisan da protiv Artete dođe do debitantskog trofeja na klupi Sitija

KAO i svake godine, Komjuniti šild otvara sezonu fudbala najjačih engleskih timova, a ove sezone za trofej na stadionu "Milenijum" u Kardifu boriće se dobro poznata lica, Arsenal i Mančester siti.

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Nakon veoma uspešne prošle sezone, Arsenal u novu ulazi sa istim ambicijama, a to je napad na sve moguće trofeje i učvršćivanje sebe kao jednog od najboljih timova na svetu.

Iako se mnogima ne sviđa njihov stil igre, ne može se oduzeti Arteti da je napravio ozbiljnu mašineriju koja je konačno osvojila Premijer ligu, ali sada je na njima da pokažu da u kontinuitetu mogu osvajati velike trofeje.

Tim za to i te kako imaju, nije bilo bitnijih odlazaka tokom leta, sem Trosara koji je zamenjen Colisom, a od pojačanja ubedljivo se najviše ističe skupo plaćeni Bruno Gimaraeš.

Nije bilo lako odvesti Brazilca sa "Sent Džejmsis parka", ali Arsenal je platio veliki novac i u svoje redove doveo jednog od najboljih veznjaka ne samo Premijer lige, već čitavog sveta.

Prvu priliku za trofej, koji mu sada možda i nije toliko bitan, londoski gigant imaće danas protiv Mančester sitija u Komjuniti šildu, takmičenju koje je osvajao 17 puta i jedino je Junajted sa 18. pobeda uspešniji od njega u ovoj specifičnoj utakmici.

Rival Arteti biće njegov stari saradnik, a sada veliki rival, Enco Mareska koji je određen kao naslednik Pepa Gvardiole, što je i bilo logično s obzirom da je dugi niz godina radio u njegovom stručnom štabu.

Italijan nasleđuje veoma dobar tim koji je dosta modifikovan preko leta, a najveća promene predstavljaju odlazak Bernarda Silve, kao i sve bliži transfer Rodrija u Barselonu.

Naravno zamene su spremne, za Rodrija bi to trebao biti supertalentovani Buadi koji je nadomak prelaska iz Lila, a takođe je i doveden i 130 miliona evra plaćeni Eliot Anderson.

Siti ulazi u jednu zanimljivu fazu, neku vrstu ribildinga i biće zanimljivo ispratiti da li će na čelu sa Mareskom uspeti da ponove uspehe koje su nizali proteklih godina pod Gvardiolom.

Na ruku građanima ide i to što su u poslednjem međusobnom okršaju slavili 2:1 na "Etihadu", a u poslednjih šest duela sa Arsenalom pretrpeli su samo jedan poraz.

Što se tiče izostanaka, Erling Haland se vratio treninzima, ali zbog nedostatka minuta tokom priprema očekuje se da utakmicu počne na klupi.

Arsenal takođe ima svoje probleme, Jurijen Timber i Vilijam Saliba su van stroja, dok se od Deklana Rajsa, Bukaja Sake i Martina Zubimendija ne očekuje start, a pitanje je da li će odmah početi i pomenuti Bruno Gimaraeš

Komjuniti Šild tradicionalno donosi neizvesnost, a oba tima imaju dovoljno kvaliteta da osvoje prvi pehar sezone, možemo očekivati zanimljiv meč, a mi tipujemo pobedu Sitija jer verujemo da će Mareska biti veoma motivisan da trofejom započne svoj mandat na klupi "građana".

NAŠ TIP: Mančester siti osvaja trofej (kvota 1.96)