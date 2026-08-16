NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Nedelja
14.30 Fejenord - G.A. igls 1&2-6 (1.63)
21.30 Braga - Žil Visente 1 (1.67)
Ukupna kvota: 4.36
Ponovo tipujemo na favorite, svi igraju na domaćem terenu, kvote su veoma solidne, vredi ih probati i očekujemo prolaz.
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