Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

16. 08. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за недељу

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nedelja

14.30 Fejenord - G.A. igls 1&2-6 (1.63)

20.30 Bešiktaš - Ejupspor 1&2-6 (1.60)
21.30 Braga - Žil Visente 1 (1.67)

Ukupna kvota: 4.36

Ponovo tipujemo na favorite, svi igraju na domaćem terenu, kvote su veoma solidne, vredi ih probati i očekujemo prolaz.

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