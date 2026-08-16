BORBA ZA TROFEJ: Može li domaćin da sruši evropskog šampiona?

Francuska fudbalska sezona počinje spektaklom, pošto će se u borbi za Trofej šampiona sastati šampion Lige 1, Pariz Sen Žermen i osvajač Kupa Francuske Lans. Parižani u meč ulaze kao veliki favoriti, ali će domaćin imati podršku sa tribina i priliku da prekine lošu seriju protiv aktuelnog prvaka.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Tony Hicks

PSŽ je prošle sezone ponovo potvrdio dominaciju u Francuskoj, osvojivši petu uzastopnu titulu prvaka, ali je još važnije što je Luis Enrike ponovo odveo tim do titule prvaka Evrope.

Parižani su novu sezonu već otvorili osvajanjem UEFA Superkupa, pošto su u sredu savladali Aston Vilu sa 2:1, pa bi za samo nekoliko dana mogli da dodaju još jedan pehar u svoju riznicu.

Francuski velikan će u Lensu juriti čak 15. trofej šampiona, a posebno ohrabruje podatak da je PSŽ dobio zadnjih osam takmičarskih duela protiv ovog rivala.

Poslednji poraz od "žuto-crvenih" pretrpeo je još 2023. godine, kada je domaćin slavio sa 3:1.

Ipak, domaći teren mogao bi da predstavlja najveću prednost Lansa.

Ekipa koja sada počinje novu eru pod vođstvom Dina Topmelera bila je najbolji domaćin Lige 1 prošle sezone.

Lans je na svom stadionu ostvario čak 14 pobeda u 17 prvenstvenih utakmica, uz osam mečeva na kojima nije primio gol. Jedan od retkih neuspeha stigao je upravo protiv PSŽ-a, koji je u maju slavio sa 2:0 i praktično zadao odlučujući udarac njihovim šampionskim ambicijama.

Osvajanje Kupa Francuske predstavlja istorijski uspeh za Lans, a sada će klub pokušati da napravi još jedan veliki korak.

Ovo će biti tek drugo učešće Lansa u Trofeju šampiona, a prethodno je 1998. godine upravo protiv PSŽ-a izgubio sa 1:0.

Parižani su, međutim, u mnogo boljem ritmu. Pored evropskog Superkupa, Enrike može da računa na povratak važnih igrača. Ašraf Hakimi je već dobio minute protiv Vile, dok je pojačanje iz Monaka Magnes Akliuš debitovalo za klub.

Lukas Dinj bi takođe mogao da zabeleži prve minute nakon dolaska iz Aston Vile. Hviča Kvarachelija i Dezire Doue bili su strelci u pobedi nad engleskim klubom i predstavljaju ozbiljnu pretnju domaćoj odbrani.

Lans će imati nekoliko problema sa povredama, dok bi Torgan Azar mogao da dobije priliku u startnoj postavi.

PSŽ je u ovom trenutku kvalitetniji gotovo na svakoj poziciji i iza sebe već ima jednu osvojenu titulu ovog leta. Ipak, činjenica da se meč igra na stadionu Lansa mogla bi da učini duel zanimljivijim nego što sugeriše razlika u kvalitetu.

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