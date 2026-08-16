PARTIZAN SE SPREMA ZA HETAFE: Radnički bi da iskoristi fokus crno-belih na kvalifikacije za Ligu konferencija

JEDAN od zanimljivijih mečeva petog kola Superlige Srbije biće odigran na "Stadionu Partizana" gde će parni valjak ugostiti ekipu Radničkog 1923 (21.00).

FOTO: FK Partizan/Miroslav Todorović

Na startu sezone fokus Partizana je na kvalifikacijama za Ligu konferencija, grupna faza tog takmičenja je preko potrebna klubu, a tome najbolje svedoči obećanje uprave da će se skloniti sa svojih fukncija ako ekipa ne uspe da je se domogne.

Poznati su finansijski problemi crno-belih i pored prodaje igrača, nastup i pobede na evropskoj sceni su jedini način da srpski velikan zaradi ozbiljan novac.

Već su izbačeni Una Štrasen i Tobol, a sada sledi obračun sa Hetafeom koji počinje idućeg četvrtka.

Zbog fokusa na Evropu, pate rezultati Partizana u domaćem prvenstvu, odigrane su tri utakmice i ostvarena je samo jedna pobeda do sada, protiv Mačve, uz remi sa Zemunom i poraz od IMT-a.

Zvezda je već odmakla na plus pet i jasno je crno-belima da će im za titulu biti potrebno malo čudo, pa se fokusiraju na druga takmičenja.

To će pokušati da iksoristi Radnički iz Kragujevca koji takođe ne blista na početku Superlige, nije postigao gol u porazima od Čukaričkog i Novog Pazara, ali je proteklog vikenda upisao prvi trijumf savladaši Zemun rezultatom 3:0.

Nisu još Kragujevčani na željenom nivou, ali Feđa Dudić sigurno naporno radi sa svojim igračima i možemo očekivati da igraju sve bolje kako sezona odmiče.

Gostima na ruku ide to što će Partizan verovatno rotirati imaju u vidu jako bitan meč sa Hetafeom, a to predviđaju i bukmejkeri koji podižu kvotu na crno-bele kako se bliži početak utakmice.

Ipak, istorijat međusobnih duela je na strani Beograđana koji su vezali četiri trijumfa nad Radničkim, a usput su na svakom od tih mečeva postizali bar po dva gola.

Što se tiče predloga, očekujemo jednu zaniljmivu, otvorenu utakmicu, oba tima imaju defanzivnih problema, goleade su redovna pojava kada se sastanu ovi rivali i verujemo da će večeras biti pogodaka u Beogradu.

NAŠ TIP: GG (kvota 1.74)

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